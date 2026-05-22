박상웅 의원, 경남 의령·함안·창녕·밀양 원팀 출정식 참석…지지 호소

AI 핵심 요약beta
- 박상웅 의원이 21일 경남 4곳 출정식에 참석했다.
- 의령·함안·창녕·밀양서 지지 결집과 승리를 호소했다.
- 지역 현안 추진과 후보별 지원 필요성을 강조했다.
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지역 발전 과제 제시하며 지원 요청
[밀양=뉴스핌] 남경문 기자 = 박상웅 국민의힘 국회의원(경남 밀양·의령·함안·창녕)이 공식 선거운동 첫날 경남 4개 시군 출정식에 참석해 지방선거 승리를 위한 지지 결집에 나섰다.
박상웅 의원(밀양·의령·함안·창녕)은 지난 21일 의령·함안·창녕·밀양에서 열린 국민의힘 원팀 출정식에 잇따라 참석했다고 22일 밝혔다. 흐린 날씨와 간헐적 비에도 각 지역 유세 현장에는 주민과 지지자들이 모였다.
박 의원은 이날 오전 의령 출정식에서 "위기 상황에서 나라를 지켜온 힘은 지역 주민의 애국심과 희생정신"이라며 "강원덕 후보를 중심으로 지역의 미래를 지켜달라"고 말했다.
이어 함안 가야시장에서 열린 출정식에서는 더불어민주당 김경수 경남도지사 후보를 겨냥해 "여론조작 사건은 민주주의를 훼손한 중대한 범죄"라며 "공정한 선거 질서를 흔든 세력에 미래를 맡길 수 없다"고 언급했다.
또 "경쟁과 검증을 거쳐 선출된 차석호 후보를 중심으로 힘을 모아야 한다"며 당내 결속을 강조했다.
창녕 출정식에서는 지역 현안과 발전 구상을 제시했다. 박 의원은 "대합·영남산단 기회발전특구 지정, 낙동강 대교 건설, 부곡온천 활성화 등 주요 사업이 추진 중"이라며 "산업과 일자리, 관광을 함께 육성해 인구 감소에 대응해야 한다"고 지적했다.
밀양 출정식에서는 안병구 후보 지지를 호소했다. 박 의원은 "행정 경험과 추진력을 갖춘 후보가 지역 발전을 이어갈 적임자"라며 "지역의 기반을 바탕으로 안정적 발전이 필요하다"고 지지를 호소했다.
news2349@newspim.com