임태희 후보 "중3~고3 독감 예방접종비 전면 무료 지원"

AI 핵심 요약beta
- 임태희 경기도교육감 후보가 22일 도내 초중고생 대상 독감 예방접종 전면 지원을 발표했다
- 중2까지였던 무료접종을 고3까지 확대해 약 160만명 학생 건강과 학교 내 감염 차단을 목표로 했다
- 9월부터 11월까지 인근 병원에서 무료 접종을 실시해 학부모의 경제적 부담을 줄이겠다고 밝혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 임태희 경기도교육감 후보는 22일 다가오는 가을과 겨울철 독감 유행에 대비하여 경기도 내 모든 초·중·고교생을 대상으로 독감 예방접종 비용을 전면 지원하는 정책을 발표했다.
이번 정책은 기존 중학교 2학년까지만 적용되던 무료 접종 혜택을 중학교 3학년부터 고등학교 3학년까지로 대폭 확대한 것이다. 학년을 떠나 도내 약 160만 명에 달하는 모든 학생의 건강을 빈틈없이 지키고 학교 내 감염병 확산을 선제적으로 차단하겠다는 취지다.
무료 예방접종은 독감 시즌을 앞둔 오는 9월부터 11월까지 진행될 예정이다. 이로써 다자녀 가구를 비롯한 도내 학부모들은 비용 부담 없이 인근 병원에서 자녀의 독감 예방 주사를 맞힐 수 있게 된다.
임 후보는 "우리 아이들의 안전과 건강에 관련해서는 그 어떤 타협도 없이 1순위로 챙기겠다"라며 "독감 시즌마다 반복되는 학교 내 감염병 확산 우려를 잠재우고 우리 아이들이 온전히 학업에만 집중할 수 있는 튼튼한 보호막을 만들겠다"라고 강조했다.
이어 임 후보는 "학년과 관계없이 모든 학생의 면역력을 단단하게 챙기겠다"면서 "학부모님들께서 경제적 부담 없이 아이들의 건강을 돌볼 수 있도록 든든한 버팀목이 되겠다"라고 밝혔다.
beignn@newspim.com