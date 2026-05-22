경기도, 식품접객업소 500여 곳 대상 위생 특별점검 실시

AI 핵심 요약beta
- 경기도는 22일 도내 다중이용시설 500여곳을 28일까지 합동 위생 특별점검한다고 밝혔다
- 장례식장·결혼식장·스크린골프장·키즈카페 등에서 조리시설 위생·온도관리·도마 구분사용 등을 중점 점검해 식중독을 예방한다
- 도는 공무원 사칭 사기 주의를 당부하며 영업자에게 점검자 신분증 확인과 시군 콜센터를 통한 확인을 요청했다
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[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 오는 28일까지 도민이 즐겨 찾는 다중이용시설의 식품접객업소 500여 곳을 대상으로 31개 시군과 합동 위생 특별점검을 실시한다고 22일 밝혔다.
도는 초여름에 접어들면서 음식이 쉽게 상하고 세균 번식이 빨라져 식중독 발생 위험이 높아지는 시기인 만큼 장례식장, 결혼식장, 스크린골프장, 키즈카페 등 많은 사람이 한자리에 모여 음식을 함께하는 다중이용시설을 집중 점검할 예정이다.
이번 점검에서는 식품위생법에 따른 ▲조리장·시설의 위생적 취급 ▲냉장·냉동 적정 온도 관리 ▲칼·도마의 채소·생선·육류 구분사용 등을 철저히 점검해 식중독 발생을 예방하는 데 초점을 맞춘다.
아울러 소비자식품위생감시원을 활용해 최근 기승을 부리고 있는 경기도 공무원 사칭 사기 피해에 대한 각별한 주의도 함께 당부할 예정이다. 영업자는 점검자의 식품위생감시원증을 확인하고 의심되는 경우 해당 시군 콜센터를 통한 위생관리부서로 확인해야 한다.
정연표 경기도 식품안전과장은 "연휴를 맞아 가족, 친구와 함께 다양한 시설을 이용하는 만큼 식품접객업소의 위생 수준을 사전에 철저히 점검하겠다"며 "도민들도 식중독 예방을 위해 개인 위생에 철저를 기해 주시기를 당부드린다"고 말했다.
1141world@newspim.com