부산시, 글로벌 디자인 교육 지원사업 참가자 모집

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- 부산시와 부산디자인진흥원이 22일 글로벌 디자인 교육 지원사업 참가자를 다음달 9일까지 모집한다고 밝혔다.
- 부산 거주 3년 이상 실무 디자이너 16명 내외를 선발해 CIID·알토대 연계 교육, 해외 워크숍, 국제 페스티벌 참관과 체재비 전액을 지원한다.
- 시는 도시 변혁·디자인 융합 교육을 통해 글로벌 트렌드 이해와 비즈니스 가치 창출 역량을 높여 세계디자인수도 부산의 지속 가능한 생태계 구축을 목표로 한다.
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해외 워크숍과 성과 공유회 개최
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시와 부산디자인진흥원은 다음달 9일까지 세계적 디자인 교육기관과 연계한 '글로벌 디자인 교육 지원사업' 참가자를 모집한다고 22일 밝혔다.
지역에 정착해 활동 중인 실무 디자이너를 중심으로 선발해 세계적 디자인 동향과 혁신 사례를 직접 접할 수 있는 기회를 제공한다는 계획이다.
지원사업은 글로벌 교육기관의 디자인 교육 프로그램 참여, 선진 디자인 사례 벤치마킹, 맞춤형 역량 강화 교육, 국제 공모전 출품 지원 등으로 구성된다. 참여자는 해외 교육과 국제 디자인 현장을 경험하며 글로벌 디자인 트렌드와 도시 혁신 사례를 폭넓게 익히게 된다.
시는 지난해 CIID, 알토대학교(Aalto University)와 협업해 지역 디자이너들의 글로벌 역량 강화 성과를 확인했다.
당시 참여자들은 유럽형 디자인 사고와 데이터 기반 서비스 디자인 역량을 키웠으며 교육 성과물을 발전시켜 레드닷 디자인 어워드 등 국제 공모전에 출품했다. 시와 진흥원은 이를 기반으로 올해는 실질적인 비즈니스 가치 창출과 혁신적 사고 확장에 초점을 맞춰 프로그램을 운영한다.
이탈리아 씨아이아이디에서는 '도시 변혁을 위한 시스템적 사고(Systems Thinking for Urban Transformation)'를 주제로 도시 재생을 위한 디자인 방법론을 다룬다. 핀란드 알토대학교에서는 '실천의 생태학(Ecology of Practice)' 과정을 통해 디자인 융합의 실제 적용 방식과 문제 해결 역량을 교육할 예정이다.
선발된 디자이너에게는 해외 현지 워크숍, 국제 디자인 페스티벌 참관 등 다양한 글로벌 현장 체험 기회가 제공된다. 선발 인원은 16명 내외이며 해외 워크숍 교육비 전액과 항공료, 숙박비 등 체재비를 지원한다.
헬싱키 디자인위크와 코모 디자인 페스티벌 참관도 포함되며 교육 종료 후에는 성과 공유회를 열어 지역 산업계와 세계 디자인 동향을 공유하는 자리를 마련한다.
지원 대상은 공고일 기준 부산시에 주민등록이 돼 있는 실무 경력 3년 이상 디자이너다.
김경덕 부산시장 권한대행은 "지난해 사업을 통해 지역 디자이너들의 잠재력과 글로벌 역량 강화의 필요성을 다시 확인했다"며 "글로벌 감각과 도시 혁신 역량을 갖춘 디자이너들이 부산의 미래를 설계하고 세계디자인수도 부산의 지속 가능한 디자인 생태계를 구축할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com