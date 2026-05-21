박종원 담양군수 후보 "기부행위 허위 영상 공작"…선관위·경찰 고발

AI 핵심 요약beta
- 박종원 더불어민주당 담양군수 후보 측은 21일 기부행위 의혹 동영상이 허위라며 선관위와 경찰에 고발했다
- 민심캠프는 용돈 전달 장면이 악의적 편집으로 왜곡됐다며 영상 제공자·유포자 전반에 법적 조치를 진행 중이라고 밝혔다
- 캠프는 CCTV 유출 경위와 스톱 음성의 인위적 삽입 가능성, 일부 언론의 오보 의혹 등에 대해 진상 규명과 책임 추궁이 필요하다고 했다
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[담양=뉴스핌] 조은정 기자 = 박종원 더불어민주당 담양군수 후보 측이 이른바 '기부행위 의혹 동영상'과 관련해 허위사실 유포라며 선거관리위원회와 경찰에 고발했다.
박종원 후보 선거대책조직 '민심캠프'(민심캠프)는 21일 "문제의 영상은 일부 장면만 발췌된 악의적 편집물"이라며 "공직선거법상 허위사실 공표 및 후보자 비방에 해당한다"고 밝혔다.
민심캠프는 영상 제공자와 최초 유포자를 포함해 관련자 전반에 대한 법적 조치를 진행 중이다.
캠프 측은 해당 영상이 박 후보가 후배에게 아이들 용돈을 주라고 전달하는 장면 중 일부만 편집된 것이라고 주장했다. 이어 "전체 맥락을 배제해 유권자 판단을 흐리게 하는 왜곡 영상"이라고 강조했다.
영상 말미에 삽입된 '스톱(Stop)' 음성에 대해서도 의도적 편집 가능성을 제기했다. 캠프는 "CCTV 화면을 별도 기기로 재촬영하는 과정에서 인위적으로 삽입됐을 여지가 있다"며 수사 필요성을 제기했다.
촬영 장소로 지목된 담양읍 소재 캠핑장 CCTV 유출 경위에 대해서도 의문을 제기했다. 캠프는 "시설 안전관리용 영상이 선거 국면에서 활용된 경위에 대한 진상 규명이 필요하다"고 밝혔다.
일부 언론 보도에 대해서도 대응 방침을 분명히 했다. 캠프는 "돈을 받은 대상이 담양 군민이라는 보도는 사실과 다르다"며 "확인되지 않은 내용을 보도한 사례에 대해서도 책임을 묻겠다"고 밝혔다.
캠프 관계자는 "현재까지 확인된 내용으로는 허위성과 편집 정황이 상당 부분 드러난 상태"라며 "영상 유출과 편집, 확산 과정 전반에 대한 조사가 필요하다"고 말했다.
이어 "해당 사안은 선관위와 경찰에 동시에 접수하는 방향으로 진행 중"이라며 "허위·왜곡 정보 유포에 대해서는 끝까지 책임을 묻겠다"고 밝혔다.
ej7648@newspim.com