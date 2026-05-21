수원시 더불어민주당 이재준 후보 "수원이 승리해야 경기도가 이긴다"

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21일 지동교서 수원지역 국회의원, 시·도의원 후보들과 '수원 원팀 지방선거 합동출정식' 열어

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 더불어민주당 이재준 수원시장 후보가 공식선거운동 첫날인 21일 오후 수원 지동교에서 '수원 원팀 지방선거 합동출정식'을 열고 본격 선거전에 돌입했다.

이재준 후보 모습. [사진=이 후보 선거캠프]

선거 캠프에 따르면 이날 출정식에는 김승원·백혜련·김영진·김준혁·염태영 등 수원지역 국회의원 5명을 비롯해 배우 이기영 씨, 더불어민주당 소속 시·도의원 후보들이 함께했다.

출정식은 사전 유세와 수원지역 국회의원들과 배우 이기영씨의 찬조연설, 이재준 후보 연설, 시·도의원 후보 소개와 원팀 퍼포먼스 순으로 진행됐다.

참석자들은 이재명 정부의 성공을 수원에서 뒷받침하고 수원대전환의 완성을 위해 하나 된 원팀으로 승리하겠다는 결의를 다졌다.

이 후보는 연설에서 출정식 장소로 지동교를 택한 의미를 강조했다. 그는 "우리가 왜 하필 여기 지동교에 모였느냐"며 "220년 전 정조대왕이 백성들 먹고사는 문제를 해결하려고 시장을 연 현장이 바로 이곳"이라고 말했다.

이어 이 후보는 이번 선거의 핵심을 민생으로 규정했다. 그는 "이번 선거의 본질은 딱 하나, 바로 민생"이라며 "누가 더 먹고사는 문제를 유능하게 해결하느냐, 일 잘하는 지방정부의 수장을 뽑는 선거"라고 강조했다.

이 후보는 핵심 민생 공약인 반값 생활비도 전면에 내세웠다. 그는 "교통비, 교육비, 병원비만 줄여도 살 만하다는 시민의 절박한 말씀을 그대로 공약으로 만들었다"며 "시민 지갑을 지키는 반값 생활비를 확실하게 실현하겠다"고 밝혔다.

특히 이 후보는 자신의 지난 시정 성과를 언급하며 실행력을 강조했다. 그는 "지난 4년간 공약 추진율 93.7%를 달성했다"며 "화성 성곽 고도제한 규제 완화, 신분당선 구운역 신설 승인처럼 막힌 현안을 풀어낸 사람이 다시 수원대전환을 완성해야 한다"고 말했다.

수원 원팀의 의미도 부각했다. 이 후보는 "수원이 승리해야 경기도가 이긴다"며 "대통령도 민주당, 도지사도 민주당, 수원시장도 민주당인 강력한 라인업이 수원의 숙원 과제들을 해결할 기회"라고 말했다.

마지막으로 이 후보는 "수원의 골목 민생을 반드시 살려내겠다"며 "기호 1번 이재준과 함께 승리의 길로 가자"고 말했다.

이 후보는 이날 오전 성균관대역 사거리에서 출근 인사를 하며 공식선거운동 첫날 일정을 시작했다. 이어 용주사와 용화사를 방문한데 이어 못골시장과 지동시장 등 골목상권을 찾아 시민·상인들과 만남을 이어갔다.

이 후보 측 관계자는 "공식선거운동 첫날부터 출근길 시민들과 함께 전통시장 상인, 골목 시민을 만난 것은 이번 선거를 민생 중심으로 치르겠다는 의지"라며 "지동교 출정식 역시 수원의 역사와 민생, 골목경제가 맞닿아 있는 현장에서 민생선거의 출발을 알렸다는 데 의미가 있다"고 설명했다.

ssamdory75@newspim.com