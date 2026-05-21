수원시 국민의 힘 안교재 후보 "현장 중심 선거운동 시민들과 직접 소통"

AI 핵심 요약beta
- 국민의힘 안교재 수원시장 후보가 21일 첫 공식 선거운동을 시작했다
- 안 후보는 농수산물센터·남문시장·고색역 등에서 민생점검과 출정식·집중유세를 진행했다
- 안 후보는 경제시장 비전과 교통·돌봄 공약을 강조하며 현장 중심 시민 소통 의지를 밝혔다
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[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 국민의힘 안교재 수원시장 후보가 21일 공식 선거운동 첫날 시민들과 만나며 본격 선거전에 돌입했다.
선거 캠프에 따르면 안 후보는 이날 오전 9시30분께 권선구 수원농수산물센터를 방문해 상인들과 간담회를 갖고 경기침체와 소비 위축 등 민생 현안을 점검했다.
오전 10시30분에는 KBS 방송 인터뷰를 통해 '경제시장'으로서의 비전과 반도체 생태계·교통·돌봄 정책 등을 설명했다. 오후 3시에는 팔달구 남문시장 입구에서 출정식을 열고 본격적인 세 결집에 나섰다.
이 자리에서는 "모두에게 열린, 기회의 수원을 만들겠다"는 핵심 메시지와 함께 지역경제 회복 의지를 강조했다. 이어 오후 6시에는 고색역 일대에서 집중 유세를 진행한다.
안 후보는 퇴근길 시민들을 만나 "출퇴근은 짧게, 여유는 길게 만들겠다"며 광역교통망 확충과 생활밀착형 공약을 설명할 예정이다.
안 후보 측은 "이번 선거는 행정과 경제 중 수원에 어떤 것이 더 필요한지를 정하는 선거"라며 "현장 중심 선거운동으로 시민들과 직접 소통해 나가겠다"고 전했다.
ssamdory75@newspim.com