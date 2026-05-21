광양제철소, AI 기반 '설비관리GPT 2.0' 도입

AI 핵심 요약beta
- 포스코가 21일 AI 기반 설비관리GPT2.0을 도입했다
- GPT-5 기반으로 설비 데이터·현장용어 학습을 강화해 정비 방안을 제시한다
- 포스코는 추가 학습과 실시간 데이터 연동으로 전사 확산을 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 포스코 광양제철소가 AI 기반 '설비관리GPT 2.0'을 도입하며 설비 운영·정비의 디지털 전환을 본격화했다.
21일 포스코에 따르면 설비관리GPT 2.0은 설비부문과 DX전략실, KT가 협업해 개발한 시스템으로 기존 1.0 대비 GPT-5 기반으로 고도화하고 설비 용어와 콘텐츠 학습을 강화해 답변 정확도를 높였다.
이번 시스템은 단순 정보 제공을 넘어 현장 용어와 설비 데이터를 이해하고 운영·정비 과정에서 발생하는 기술 정보를 통합 분석해 최적의 정비 방법과 문제 해결 방안을 제시하는 것이 특징이다. 차트·이미지·그래프 등 다양한 데이터 분석 기능도 지원한다.
또한 5만 건 이상의 설비 관련 콘텐츠를 추가 학습하고 최신 정비 매뉴얼과 장애 조치 이력을 반영해 현장 활용도를 높였다. 이를 통해 작업자는 설비 상태를 보다 정확히 파악하고 신속한 정비 판단이 가능해질 것으로 기대된다.
광양제철소는 이번 도입으로 기술 전수와 업무 효율 개선 효과를 예상하고 있다. 신입 직원도 축적된 노하우를 빠르게 활용할 수 있어 문서 탐색과 문제 해결 시간이 단축될 전망이다.
포스코는 이달 내 12만 5000건의 콘텐츠를 추가 학습하고 실시간 데이터 반영 체계를 구축해 전사 확산에 나설 계획이다.
광양제철소 관계자는 "AI 기반 설비관리 고도화를 통해 스마트 업무 환경을 지속 확대하겠다"고 말했다.
chadol999@newspim.com