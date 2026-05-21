三星电子发布6K电竞显示器加码高端市场布局

纽斯频通讯社首尔5月21日电 韩国三星电子20日发布2026款Odyssey电竞显示器系列，并首次推出支持6K分辨率的电竞显示器，以进一步加强高端电竞显示器市场布局。

韩国三星电子20日发布2026款Odyssey电竞显示器系列，并首次推出支持6K分辨率的电竞显示器。【图片=三星电子提供】

三星电子当天在首尔举行媒体发布会，公开4款新型Odyssey电竞显示器，包括支持6K超高分辨率的"Odyssey G8（G80HS）"、支持5K分辨率和最高180Hz刷新率的"Odyssey G8（G80HF）"、4K OLED机型"Odyssey OLED G8（G80SH）"以及32英寸4K OLED机型"Odyssey OLED G7（G73SH）"。

其中，旗舰产品32英寸Odyssey G8支持6K分辨率并搭载"双模式"功能，可在"6K·165Hz模式"与"3K·330Hz模式"之间切换，满足不同类型游戏需求。27英寸Odyssey G8则支持5K分辨率和最高180Hz刷新率，在双模式下可实现QHD分辨率最高360Hz刷新率。

公司同时推出多款OLED电竞显示器新品。Odyssey OLED G8提供27英寸和32英寸两种规格，支持4K分辨率及最高240Hz刷新率；Odyssey OLED G7则支持最高165Hz刷新率，并提供高刷新率模式。

三星电子表示，新产品采用HDR10+ GAMING、防眩光以及QD-OLED Pentile Tandem等技术，在画质、能效及使用寿命方面进行了优化。产品还支持DisplayPort 2.1接口以及USB-C充电功能。

三星电子表示，全球电竞显示器市场仍保持增长，但市场竞争也在持续加剧。

数据显示，三星电子去年以18.9%的销售额市场份额继续位居全球电竞显示器市场第一，但较前一年的21%有所下降。

三星电子表示，目前1000美元以上高端电竞显示器市场增长速度最快。尽管中国本土厂商凭借高性价比产品加大市场竞争力度，但三星电子计划通过超高分辨率、OLED以及HDR等差异化技术，继续保持高端市场竞争优势。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社