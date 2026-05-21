三星电子劳资达成暂定协议 工会暂停罢工

纽斯频通讯社首尔5月21日电 韩国三星电子劳资双方20日就2026年工资与绩效体系改革达成暂定协议，原计划于5月21日至6月7日举行的18天罢工暂时推迟。

图为20日，韩国雇佣劳动部长官金荣训（中）、三星集团跨企业工会三星电子支部委员长崔承浩（右）和三星电子DS部人事团队负责人吕明求举行记者会并合影。【图片=纽斯频通讯社DB】

据息，三星电子与三星集团跨企业工会三星电子支部在京畿地方雇佣劳动厅举行追加谈判，并最终签署2026年工资协议暂定方案。此次谈判是在韩国中央劳动委员会调解程序结束后，由韩国雇佣劳动部长金荣训主持重新启动。

根据协议，工会将暂停原定罢工计划，转而就暂定协议举行工会成员表决。投票时间为5月22日下午2时至27日上午10时。

协议的核心内容是半导体（DS）部门绩效奖金制度改革。劳资决定，在保留现有绩效激励（OPI）制度基础上，为DS部门新设"特别经营绩效奖金"制度。

根据协议，DS部门特别经营绩效奖金资金规模设定为劳资双方共同选定"经营成果"的10.5%，且取消奖金发放比例上限。奖金资金将按照"部门40%、事业部60%"的比例进行分配。

协议还规定，该特别经营绩效奖金将以公司股票形式发放并适用10年。2026年至2028年期间，当DS部门年度营业利润达到200万亿韩元时发放；2029年至2035年期间，发放标准调整为年度营业利润达到100万亿韩元。

双方同时就工资与福利待遇达成一致。2026年工资涨幅由4.1%的基础涨薪和平均2.1%的绩效涨薪构成。员工生育慰问金标准也将提高，其中第一胎、第二胎和第三胎以上分别提高至100万韩元、200万韩元和500万韩元。

此外，公司还将针对无房工会成员实施内部住房贷款制度，并调整部分员工薪资上限标准。轮班员工在休息日指定工作的补偿制度也将进一步完善。

三星集团跨企业工会三星电子支部委员长崔承浩（音）表示，此次协议是工会过去数月持续谈判与斗争取得的成果。三星电子则表示，双方最终达成协议，得益于政府调解以及员工、股东和客户的支持，并称今后将努力建立更加成熟、建设性的劳资关系。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社