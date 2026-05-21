[6·3 지선] 오세훈, 선거운동 첫날 가락시장 행보..."서울 시민 삶 시작되는 곳"

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자정 첫 일정으로 송파 가락시장 찾아 상인들과 소통

배추 상차 작업 참여...민생 현장 강조하며 선거접 돌입

'서울의 새벽' 상징 공간서 현장 중심·민생 메시지 부각

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 6·3 지방선거에서 5선에 도전하는 국민의힘 오세훈 서울시장 후보가 공식 선거운동 첫 일정으로 서울 가락동 농수산물도매시장을 찾았다.

오 후보는 공식 선거운동 개시가 시작되는 21일 0시께 서울 송파구 가락동 농수산물도매시장을 방문해 상인들과 인사를 나누고 "땀 흘리는 분들이 존중받는 서울시를 만들겠다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 제9회 전국동시지방선거운동이 시작된 21일 자정 서울 송파구 농수산물도매시장을 찾아 상인과 대화를 나누고 있다. 2026.05.21 leehs@newspim.com

빨간색 선거운동복 차림으로 시장에 도착한 오 후보는 지게차가 오가는 분주한 통로를 지나며 상인들과 일일이 악수하고 "안녕하세요, 고생 많으십니다"라고 인사를 건넸다.

청과시장 관계자들과 상인들 사이를 오가며 작업 현장을 둘러보고 배추를 다듬는 작업자들과도 직접 대화를 나눴다.

오 후보는 현장에서 상인들의 "소비가 줄어 힘들다", "과일 가격이 많이 떨어졌다"는 어려움을 경청했다.

작업 시간이 새벽 5~6시까지 이어진다는 설명을 듣고는 "이 시간부터 밤새 일해주시는 분들 덕분에 시민들의 삶이 유지된다"고 말했다.

오 후보는 배추 상차 작업에도 직접 참여했다. 장갑을 건네받은 뒤 배추망을 카트에 싣고 이를 트럭까지 옮기는 작업을 함께했다.

오 후보는 "오늘부터 공식적인 선거운동이 시작된다"며 "맨 처음에 선거운동이 시작되자 가락동 농수산물도매시장을 찾았다. 바로 이 공간이 서울 시민들의 삶이 시작되는 공간"이라고 했다.

오 후보는 "오늘 와서 둘러보면서 이 시간부터 밤새도록 작업을 하셔서 새벽 대여섯 시쯤 됐을 때 잘 작업한 배추를 출하하신다는 말씀을 듣고 정말 서울의 밤을 이렇게 새벽까지 밝히시는 가락동 농수산물시장 상인 여러분들이 계시기에 서울시민들이 삶을 영위할 수 있구나 생각했다"고 밝혔다.

이어 "많은 자영업자분들이 어렵다"며 "어려운 상황에서도 묵묵하게 생업을 하시는 분들 덕에 서울시가 돌아가고 있다"고 강조헀다.

오 후보는 "이러한 어려운 상황 속에서도 묵묵하게 생업에 종사하시는 분들 덕분에 서울 경제가 돌아간다는 사실을 서울시민과 함께 공유하면서 선거운동을 시작하고 싶었다"고 밝혔다.

또 오 후보는 "이 자리가 삶의 현장이고 서울시민의 삶에 의미를 부여하는 현장"이라며 "이제 열심히 뛰어서 서울의 경제를 일궈가시는 분들과 함께 하며 서울의 밝은 미래를 열어가도록 하겠다"고 말했다.

오 후보가 공식선거운동 첫 일정을 가락시장을 찾은 것은 선거 기간 동안 '서울의 새벽을 여는 사람들' 등 삶의 현장 목소리를 전면에 내세우겠다는 전략의 일환으로 풀이된다.

특히 가락시장은 새벽부터 노동이 시작되는 대표적 민생 현장으로 상징성이 큰 만큼 현장 중심·민생 중심 메시지를 부각하기 위한 행보로 해석된다.

오 후보는 이날 가락시장 방문 이후 강북구 삼양동을 찾아 첫 대시민 메시지를 발표할 예정이다. 이어 서대문·영등포·구로·성북·동대문·종로·강남 등 서울 전역을 순회하며 유세를 진행한다. 유승민 전 의원도 일부 일정에 동참해 지원 유세에 나설 계획이다.

이날 저녁에는 종로구 청계광장에서 첫 대규모 합동 유세를 열고 시민들이 직접 발언하는 '오픈 마이크' 형식으로 현장 목소리를 청취할 방침이다.

hyeng0@newspim.com