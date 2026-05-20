관악구, 장마철 앞두고 어지러운 공중선 집중 정리

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21일부터 열흘간 6개 정비구역 대상 한전, 통신사 등 유관기관과 합동 정비 진행

[서울=뉴스핌] 이진용 기자= 서울 관악구는 여름철 집중호우에 대비하기 위해 전선과 통신선 등 공중선의 점검을 본격적으로 실시한다고 20일 밝혔다. 이 점검은 안전한 장마철을 위한 사전 조치로, 오는 21일부터 열흘간 진행된다.

이번 점검은 공중선의 취약 지점을 확인하고 정비하여 장마 기간 중 발생할 수 있는 안전사고를 예방하기 위해 마련됐다. 관악구청, 한국전력공사, 주요 통신사업자(SKB, LGU+, KT, HCN)가 협력해 지정된 6개 정비구역에서 합동으로 진행할 예정이다.

지난해 관악로11가길 일대 등 난립한 공중선을 정비하고 있다. [관악구 제공]

점검의 주요 대상은 노후 전기·통신선에서 발생할 수 있는 끊어짐, 늘어짐, 과적에 의한 전신주 기울어짐 등이며, 이는 보행자의 안전을 위협할 수 있는 잠재적 위험 요소다.

현장에서 발견된 문제는 즉각적으로 조치되며, 추가적인 보수·보강이 필요한 경우 신속하게 개선할 계획이다.

구는 지난해 7개 동에서 약 74774m의 공중케이블을 정비했으며, 가을철 태풍에 대비해 긴급 안전 점검을 실시, 35건의 위험 요소를 사전 조치한 바 있다.

이러한 성과를 바탕으로 과학기술정보통신부 주관 공중케이블 정비 지자체 평가에서 5년 연속 '상' 등급을 받았다. 올해는 서울시 자치구 중 가장 많은 약 39억 원의 예산을 확보해 공중선의 안전 정비에 집중할 예정이다.

구 관계자는 "공중선 안전관리를 통해 주민의 생명과 재산을 보호하고 도시 미관 개선에도 최선을 다해 쾌적한 도시 환경을 조성하겠다"고 전했다.

jycafe@newspim.com