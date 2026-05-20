무장애 열린관광지로 거듭나는 '파주 마장호수'

AI 핵심 요약beta
- 파주시는 20일 마장호수를 무장애 열린관광지로 조성했다고 밝혔다
- 보행로 경사로 개선·무장애 데크·쉼터 설치로 교통약자 접근성을 높였다
- 휠체어 고정 장치 갖춘 '킹 카누' 도입 등으로 누구나 안전하게 수상여가를 즐길 수 있게 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
지속가능한 대표 관광지로 조성
[파주=뉴스핌] 이준영 기자 = 파주의 대표 관광 명소인 마장호수가 대한민국 대표 '국민 휴양지'로 거듭나고 있다.
파주시는 연간 130만 명이 찾아오는 지역 대표 관광지 '마장호수'를 무장애 열린관광지로 조성했다고 20일 밝혔다.
마장호수는 임진각, 공릉관광지와 함께 '2024 열린 관광지 조성' 공모사업 대상지로 선정돼 지난해부터 주변 보행 환경 개선 및 각종 기반 시설 확충 사업을 진행했다.
시는 마장호수 출렁다리 인근 주차장을 확장해 교통 약자 배려 주차 구역을 우선 배치하는 등 접근성을 높였고 이동에 불편을 주던 통행로는 완만한 경사로로 개선했다.
무장애 데크(deck) 산책길과 쉼터를 설치해 휠체어 이용자와 고령자도 안전하고 편안하게 이동할 수 있도록 했다.
또한 지난해 9월에는 휠체어를 고정할 수 있는 특수 장치를 갖춘 '킹 카누'도 도입돼 휠체어 이용자도 안전하게 수상 여가를 즐길 수 있게 했다.
한윤자 관광과장은 "누구나 마장호수가 가진 자연환경을 안전하게 누릴 수 있는 기반을 마련했다"며 "앞으로도 현장 중심으로 시설을 꼼꼼히 정비하고 편의 시설을 확충해 마장호수를 지속 가능한 무장애 열린관광지로 조성하겠다"고 말했다.
skyimhan@newspim.com