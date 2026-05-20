낙동강유역환경청, 화학사고 대응 협력 방안 논의…33개 기업 참석

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민관 협력 체계 강화 필요성 제기

신속한 사고 대응 체계 구축 다짐

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 기후에너지환경부 낙동강유역환경청이 부산·경남 기업들과 간담회를 열고 화학사고 대응 협력 체계 강화 방안을 논의했다.

낙동강유역환경청은 20일 창원 컨벤션센터에서 '화학사고 민·관 공동대응 협의회' 회원사 대표들과 소통 간담회를 개최했다고 밝혔다.

기후에너지환경부 낙동강유역환경청이 20일 창원 컨벤션센터에서 열린 부산·경남지역 '화학사고 민·관 공동대응 협의회' 회원사 대표들과 소통 간담회를 갖은 뒤 기념사진을 찍고 있다.[사진=낙동강유역환경청] 2026.05.20

이 협의회는 화학사고 발생 시 인근 사업장 간 정보 공유와 방재 물품·인력 지원을 위해 2016년부터 운영된 민·관 협력 체계다.

간담회는 지역 산업 특성을 고려해 권역별로 나눠 진행됐으며 부산·경남권 행사에는 항만·조선·물류 분야 33개 기업이 참석했다. 울산권은 지난 3월 31일 별도 간담회를 열고 94개 기업이 참여했다.

정부조직법 개편으로 에너지 분야가 기후에너지환경부로 편입되면서 발전 자회사에 대한 안전관리 필요성이 커진 가운데 한국남동발전 삼천포발전본부, 한국수력원자력 고리원자력본부, 고성그린파워 등 3곳이 협의회에 새로 참여했다.

이날 회의에서는 협의회 운영 방향을 공유하고 화학사고 사례를 통해 원인과 대응 과정의 시사점을 점검했다. 사고 발생 시 초기 대응 요령과 유해화학물질 취급시설의 정기검사, 안전진단 제도에 대한 안내도 이뤄졌다.

낙동강청은 사업장의 자율 점검과 예방 중심 관리의 중요성을 강조하고 사고 발생 시 신속한 상황 전파와 공동 대응 필요성을 당부했다.

참석 기업들은 규제 적용 과정에서의 애로사항과 개선 요구를 제시했으며 낙동강청은 이를 검토해 제도 개선과 지원 방안을 마련할 계획이다.

이형섭 청장은 "화학사고는 수질오염으로 이어질 수 있어 지역 전체 안전과 직결되는 사안"이라며 "민·관 협력 대응 체계를 강화하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com