NH투자증권·GS동해전력, 배출권거래제 협력 MOU 체결

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배출권 금융상품 개발·신규 사업 발굴 협력

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = NH투자증권은 GS동해전력과 '온실가스 배출권거래제에 관한 상호 협력' 업무협약(MOU)을 체결하고 배출권 위탁거래 및 탄소금융 협력에 나선다고 20일 밝혔다.

이번 협약은 양사가 기존에 맺고 있던 배출권 위탁거래 파트너십을 탄소금융 전반으로 확대하기 위해 마련됐다. GS동해전력은 현재 NH투자증권의 온실가스 배출권 위탁거래 시스템을 통해 실제 배출권 거래를 진행 중이다.

NH투자증권은 지난해 11월 기후에너지환경부로부터 국내 최초로 배출권 거래중개업을 인가받았으며, 위탁거래 참여 기업에 배출권 시장 분석 및 정책 동향 등의 정보를 정기 제공하고 있다.

[사진=NH투자증권]

양사가 협력할 분야는 ▲위탁거래 체계 고도화 및 정보 제공 강화 ▲시장·정책 정보 교류 및 공동 대응체계 구축 ▲배출권 기반 금융상품 개발 ▲탄소 저감 관련 신규 사업기회 발굴 등이다.

기후에너지환경부에 따르면 제4차 계획기간(2026~2030년) 내 배출권 선물시장 및 K-MSR(시장안정화조치) 제도 도입 등 배출권 금융시장화가 예상되고 있다.

NH투자증권 Client솔루션본부 박건후 상무는 "이번 MOU를 계기로 국내 기업들의 배출권 위탁 거래 참여를 확대하고 전문성 있는 탄소금융 솔루션을 제공해 나갈 것"이라고 말했다.

GS동해전력 경영지원부문 허창익 상무는 "NH투자증권이 제공하는 시장 정보와 시스템을 통해 배출권 리스크를 관리하고 있다"며 "이번 협약을 기점으로 탄소배출 관리 역량을 강화해 지속가능한 에너지 기업으로 나아가겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com