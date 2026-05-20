박형준 선대위 "특정 시민단체 허위사실 유포…법적 책임 묻겠다"

과거 무혐의 사안 반복 주장 의혹 제기

"당시 교수 신분, 영행력 행사할 수 없어"

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 박형준 부산시장 후보 선거대책위원회가 시민단체의 의혹 제기에 대해 "과거 무혐의 사안의 재탕"이라며 법적 대응 방침을 밝혔다.

박형준 부산시장 후보 선거대책위원회는 20일 보도자료를 내고 "내란청산과 부산대개혁을 위한 시민주권네트워크가 제기한 의혹은 5년 전 부산시장 보궐선거 당시 더불어민주당이 제기했던 내용의 반복에 불과하다"고 일축했다.

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 박형준 국민의힘 부산시장 후보. 2026.05.13

선대위에 따르면 더불어민주당은 2021년 부산시장 재보궐선거 과정에서 같은 사안을 문제 삼으며 그해 5월 10일 김태년 당시 원내대표 명의로 박 후보를 부산경찰청에 고발했다. 문재인 정부 시절 진행된 수사 결과 이 사건은 모두 무혐의로 불송치 결정이 내려졌다는 것이 선대위 설명이다.

선대위는 "해당 단체가 문제를 제기한 2019년 3월 당시 박 후보는 대학교수 신분이었다"고 강조하며 "문재인 정부 아래에서 공직이 아닌 민간인으로 재직하고 있었고 정부나 공공영역에 영향력을 행사할 위치가 아니었다"고 반박했다.

민간기업 이사회 결정 과정과 관련한 의혹 제기에 대해서도 선대위는 선을 그었다. 선대위는 "민간 회사 이사회가 어떤 회의를 거쳐 어떤 결론을 내리든 그것은 회사의 고유한 결정 사항"이라며 "당시 교수 신분이던 박형준 후보가 이에 영향을 미칠 수 있는 사안이 전혀 아니다"라고 각을 세웠다.

박형준 캠프는 앞서 같은 사안에 대해 수사 결과를 공개하며 이미 결론이 난 내용을 되풀이해 부풀리는 행위는 선거에 영향을 주려는 의도가 있는 허위사실 유포라는 입장을 밝혀 왔다.

선대위는 "특정 단체가 관련 의혹을 지속적으로 제기하고 있다"며 "이를 허위사실 유포로 판단한다. 이와 관련된 모든 당사자에게 민형사상 책임을 묻겠다"고 목소리를 높였다.

ndh4000@newspim.com