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[현장톡] '대군부인' 박준화 감독 "배우·스태프에 미안…긍정적 응원 못 받아 아쉽다"

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AI 핵심 요약

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  • 박준화 감독이 20일 역사 왜곡 논란에 대해 무지에서 비롯됐다며 시청자들에게 직접 사과했다.
  • 왕실·대한제국 묘사 과정에서 현실과 판타지 경계를 놓친 책임을 인정하고 문제 장면 삭제 등 조정을 검토하겠다고 했다.
  • 작가·배우들도 상처를 받았다며 변우석 연기 논란은 자신의 연출 탓이라 감싸고, 앞으로 더 책임감 있게 제작하겠다고 다짐했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = '21세기 대군 부인'의 박준화 감독이 최근 불거진 설정 및 역사 왜곡 논란에 대해 직접 사과했다. 그는 "무지함에서 비롯된 부분"이었다며 "불편함을 느끼신 분들께 명확하게 사과드리고 싶었다"고 고개를 숙였다.

박준화 감독은 지난 20일 진행된 취재진과의 인터뷰에서 "지금까지 로맨틱 코미디 장르를 많이 해왔는데, 누군가에게 긍정적인 에너지를 주는 부분이 좋아서 이번 작품 역시 시청자들에게 그런 방식으로 다가가길 바랐다"며 "그런데 결과적으로 불편한 상황을 만들게 돼 죄송하다"고 눈물을 훔치며 말했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 박준화 감독이 서울 강남구 조선 팰리스 서울에서 열린 MBC 새 금토드라마 '21세기 대군부인' 제작발표회에 참석해 인사말을 하고 있다. khwphoto@newspim.com

이어 "저는 처음과 끝을 함께하는 사람이다. 기획부터 촬영, 편집, 후반 작업까지 모두 함께했는데, 사전에 충분히 판단했어야 할 부분들을 놓쳤다"며 "함께한 배우들과 스태프들 역시 힘들게 촬영했는데 긍정적인 응원을 받지 못한 점이 가장 아쉽다"고 말했다.

그는 "이 드라마를 가족과 함께 힐링하며 즐겁게 봐주신 시청자분들도 지금 상황으로 인해 불편함을 느끼고 계시다고 생각했다"며 "명확하게 사과할 필요가 있다고 느껴 직접 나서게 됐다"고 설명했다.

박 감독은 작품의 출발점에 대해서도 상세히 설명했다. 그는 "처음 대본을 봤을 때는 왕실의 남자 대군과 강한 성향의 평민 여성의 러브스토리라는 인상이 강했다"며 "작가 역시 '조선 왕조가 21세기까지 이어졌다면 어떨까'라는 상상에서 출발해 행복한 판타지를 그리고 싶어했다"고 밝혔다.

이어 "우리 역사 속 안타까운 시기들을 보며 '그런 순간들이 없었다면 어땠을까'라는 고민에서 출발한 설정이었다"며 "왕실의 명예와 책임은 남아있지만 정작 행복은 없는 남자와 인정받고 싶어 하는 평범한 여자의 만남을 통해 소소한 행복을 이야기하고 싶었던 작품"이라고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 박준화 감독. [사진=카카오엔터테인먼트] 2026.05.20 moonddo00@newspim.com

특히 논란이 된 왕실 묘사와 관련해서는 "조선 왕조가 이어졌다는 설정 안에서 왕의 즉위식 등을 표현하려 했지만, 현실과 판타지의 경계를 조절하는 과정에서 제가 놓친 부분이 있었다"며 "대한제국이라는 실제 역사와 맞닿아 있는 영역을 다루면서도 판타지 설정에 지나치게 매몰됐던 것 같다. 너무 무지했던 부분이고 진심으로 죄송하게 생각한다"고 사과했다.

이어 "상제나 왕실 관련 전통은 실제 자문을 받으며 최대한 고증에 맞게 표현하려 했다"면서도 "드라마적 허용과 판타지적 설정에 집중하다 보니 시청자 입장에서 불편함을 느낄 수 있는 부분을 충분히 고려하지 못했다"고 인정했다.

박 감독은 작가 역시 현재 힘든 시간을 보내고 있다고 전했다. 그는 "로맨스를 쓴다는 건 결국 상상하는 일"이라며 "위치와 명예보다 평범한 행복이 중요하다는 메시지를 그리고 싶어 했다. 다만 그 표현 과정이 미숙했다고 생각해 많이 힘들어하고 있다"고 말했다.

논란이 된 일부 장면들에 대해서는 수정 가능성도 언급했다. 박 감독은 "문제가 된 부분은 삭제했으면 좋겠다는 생각이 있다"며 "스토리 전체에서 결정적으로 작용하는 장면은 아니기 때문에 조정이 필요하다고 생각한다"고 밝혔다.

또한 "드라마 종영 후 배우들과도 이야기를 나눴다"며 "조금 더 책임감을 가지고 고민하고 노력했어야 했다는 이야기를 함께 나눴다"고 전했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 박준화 감독. [사진=카카오엔터테인먼트] 2026.05.20 moonddo00@newspim.com…

작품 속 왕실 비주얼과 분위기에 대해서는 "만약 왕족이 현재까지 존재한다면 전통과 현대가 어떻게 공존할까 고민을 많이 했다"며 "유럽 왕실도 참고했고, 전통 의상 역시 어느 정도 선까지 유지될지를 세밀하게 설정했다"고 설명했다.

이어 "왕과 대비는 전통성을 강하게 유지하지만, 젊은 세대나 사저 사람들은 훨씬 현대적인 분위기로 접근했다"며 "현실에서도 충분히 존재할 법한 친근한 왕실을 표현하고 싶었다"고 말했다. 다만 일본 왕실을 참고했다는 일부 지적에 대해서는 "생각해본 적도 없다"며 선을 그었다. 그는 "작가가 브리저튼을 좋아해서 순정만화 같은 감성과 무도회 판타지를 떠올렸던 것 같다"고 덧붙였다.

가장 억울했던 반응에 대해서는 "'중국에서 돈 받은 것 아니냐'는 이야기가 가장 억울했다"며 "정말 그런 일은 없었다"고 강조했다.

이어 "왕실이 존재한다면 누가 봐도 왕자 같은 인물이 사랑을 하는 모습을 통해 시청자들이 힐링을 느끼길 바랐다"며 "아름답고 판타지적인 요소들을 보여드리고 싶었던 마음이 컸다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 배우 변우석, 아이유가 서울 강남구 조선 팰리스 서울에서 열린 MBC 새 금토드라마 '21세기 대군부인' 제작발표회에 참석해 포즈를 취하고 있다. khwphoto@newspim.com

주연 배우 변우석의 연기 논란에 대해서도 직접 언급했다. 박 감독은 "입체적인 연기를 만들고 싶어했지만 오히려 제가 그것을 눌러버린 부분이 있었던 것 같다"며 "그래서 다소 1차원적으로 느껴졌을 수도 있다"고 밝혔다.

이어 "변우석 배우는 눈빛과 말투 안에 담고 있는 것이 많은 배우"라며 "이안대군이라는 인물에 몰입할 수 있도록 굉장히 열정적으로 노력했다"고 감쌌다.

끝으로 박 감독은 "항상 드라마를 만들 때 누군가가 내 작품을 보고 즐거움을 느꼈으면 좋겠다고 생각한다"며 "이번 일을 겪으며 마지막 순간까지 긴장의 끈을 놓지 않고 더 책임감 있게 고민해야 한다는 걸 크게 느꼈다"고 말했다.

moonddo00@newspim.com

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김건희 "내 영어 이름은 제니" [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 김건희 여사가 이른바 '쥴리 의혹'을 제기한 안해욱 전 한국초등학교태권도연맹 회장 재판에 증인으로 출석해 해당 의혹은 거짓이라고 증언했다. 서울중앙지법 형사합의34부(재판장 한성진)는 20일 오전 안 전 회장 등의 공직선거법 위반 등 혐의 사건 속행 공판을 진행했다. 김건희 여사가 이른바 '쥴리 의혹'을 제기한 안해욱 전 한국초등학교태권도연맹 회장 재판에 증인으로 출석해 해당 의혹은 거짓이라고 증언했다. 사진은 김 여사가 지난해 12월 3일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 자본시장법 위반 혐의 결심 공판에 출석해 변호인과 대화하는 모습. [사진=뉴스핌 DB] 이날 김 여사는 남색 정장에 흰색 셔츠 차림으로 법정에 모습을 드러냈다. 김 여사 측 변호인이 "가해자들과 같은 공간에 있는 것에 대해 불안감을 느끼고 있다"며 가림막 설치를 요청했고, 재판부는 이를 허가했다. 김 여사는 "쥴리라는 예명을 사용한 적 있느냐"는 검찰 측 질문에 "한번도 없다"고 답했다. 또한 1995년 라마다 르네상스 호텔 지하 유흥주점에서 접대부로 일하지 않았다고도 증언했다. 그는 "당시 교육 자격증을 취득하기 위해 숙명여대 대학원에 들어갔고, 아침·저녁으로 학교를 다녔다"며 "당시에는 학생이었고 호텔을 드나들 상황도 아니었다"고 말했다. 김 여사는 "부유하게 자랐는데 손님을 접대했단 의혹을 받았다. 쥴리란 이름을 사용한 적도 없는데 이 일로 병이나 6년째 정신병을 앓고 있다"고 호소했다.  김 여사는 변호인 측 반대신문에서도 "쥴리의 '쥴'자도 사용하지 않았다"고 강조했다. 그러면서 "당시 미니홈피나 채팅방에선 '제니'라는 이름을 사용했고, 저를 아는 모든 사람은 그렇게 불렀다"고 부연했다. 이어 "진정한 반성이 없다면 (피고인들의) 처벌을 원한다"고 밝혔다. 재판부는 지난 공판에 김 여사가 불출석한 것에 대해 과태료 300만 원을 부과했으나, 이날 김 여사가 법정에 나오자 이를 취소했다. 안 전 회장은 2022년 제20대 대선을 앞두고 '김 여사가 과거 유흥 주점에서 일하는 모습을 봤다'는 취지의 발언을 한 혐의로 기소됐다. 안 전 회장과의 인터뷰를 통해 1997년 김 여사가 '쥴리'라는 예명을 쓰며 유흥 주점에 근무했다는 의혹을 보도한 유튜브 채널 '열린공감TV'의 정천수 전 대표도 함께 기소됐다. 검찰은 이들이 당시 대선후보였던 윤석열 전 대통령의 낙선을 목적으로 허위 사실을 공표했다고 보고 공직선거법 위반 혐의로 재판에 넘겼다. hong90@newspim.com 2026-05-20 14:50
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삼성전자, 평균 월급 1200만원 [서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 삼성전자 임직원의 올해 1분기 평균 보수가 전년 동기 대비 25% 이상 급증하며 분기 기준 역대 최고 수준을 기록한 것으로 추산됐다. 실적 회복에 따른 영업이익 개선 효과가 반영되면서 임직원들의 급여 수준도 함께 높아진 것으로 분석된다. 19일 기업분석전문 한국CXO연구소에 따르면, 올해 1분기 삼성전자 임직원(등기 임원 제외)의 1인당 평균 보수는 약 3600만 원 내외로 추정된다. 이를 월평균으로 환산하면 매달 1200만 원 안팎의 급여를 받은 셈이다. 이 같은 급여 수준은 동일한 방식으로 추산한 지난해 같은 기간의 2707만~3046만 원과 비교해 25% 넘게 뛴 수치다. 지난 2023년 대비 2024년의 증가율이 11.6%였던 점과 비교하면 상승 폭이 2배 이상 높았다. [자료=한국CXO연구소] 이번 분석은 공시 제도 변경에 따른 급여 공백을 추산하는 과정에서 도출됐다. 금융감독원 기업공시서식 규칙 개정으로 지난 2021년까지는 분기별 임직원 보수 현황 공시가 의무였지만, 2022년부터 반기와 사업보고서 등 연 2회만 공개하도록 제도가 바뀌면서 1분기와 3분기 급여 수준을 정확히 파악하기 어려워졌기 때문이다. 이에 연구소는 과거 1분기 보고서상 성격별 비용상 급여와 임직원 급여 총액 간의 비율이 76%~85.5% 수준으로 일정한 흐름을 보였다는 점에 주목해 수치를 산출했다. 올해 1분기 삼성전자의 별도 재무제표 주석상 성격별 비용-급여 규모는 5조6032억 원으로 파악됐다. 작년 1분기 4조4547억 원에서 1년 새 1조1400억 원 이상(25.8%) 늘어난 규모로, 삼성전자가 1분기 성격별 비용에 해당하는 급여액이 5조 원을 돌파한 것은 이번이 처음이다. 전체 급여 규모 자체는 크게 증가했지만, 매출에서 차지하는 인건비 비율은 오히려 더 낮아진 것으로 나타났다. 세부 산출 과정에선 올 1분기 성격별 비용상 급여(5조6032억 원)에 과거 급여 총액 비율의 하한선인 76%를 적용하면 급여 총액은 4조2584억 원, 상한선인 85.5%를 대입하면 4조7907억 원으로 계산된다. 여기에 올 1~3월 국민연금 가입 기준 삼성전자의 평균 직원 수인 12만5580명을 대입하면 임직원 1인당 보수는 3391만~3815만 원(월 1130만~1270만 원) 수준으로 추산된다. 연구소는 두 비율의 중간 격인 81%를 적용해 평균 보수를 3600만 원 내외로 최종 추산했다. 오일선 한국CXO연구소 소장은 "삼성전자는 월급보다 성과급 영향력이 큰 회사이기 때문에 올해 1분기 평균 급여도 이미 지난해보다 25% 이상 늘어 성과급 제외 기준으로도 1억4000만 원을 웃돌 가능성이 크다"며 "성과급까지 반영되면 연간 보수는 앞자리가 달라질 정도로 한 단계 더 뛸 것"이라고 했다. 이어 오 소장은 "2022년 이후 분기 보고서 의무 공시 항목이 축소됐음에도 불구하고 일부 기업은 경영 투명성 차원에서 직원 수와 급여 현황 등을 자율 공개하고 있다"며 "투자자와 주주의 정보 접근성을 높이기 위해 관련 의무 공시를 다시 확대할 필요가 있다"고 덧붙였다. aykim@newspim.com 2026-05-19 08:47

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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