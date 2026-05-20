이민기, 거액 세금 추징 보도에 "즉시 납부…세법 해석 차이"

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 이민기 측이 최근 세무조사 과정에서 거액의 세금이 추징됐다는 보도와 관련해 "세법 해석 차이에서 비롯된 사항"이라는 입장을 밝혔다.

20일 소속사 상영이엔티는 공식 입장문을 통해 "이민기 씨는 데뷔 이후 언제나 세법을 준수하며 성실하게 납세의 의무를 이행했다"라며 "최근 진행된 세무조사 과정에서도 관련 자료를 투명하게 제출하며 조사에 성실히 임했다"라고 전했다.

배우 이민기가 1일 오후 서울 강남구 임피리얼 팰리스 서울에서 열린 OCN 새 토일 오리지널 '모두의 거짓말' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. '모두의 거짓말'은 아버지의 갑작스러운 죽음 이후 실종된 남편을 구하기 위해 국회의원이 되는 여자와 단 한 명의 죽음도 넘길 수 없는 형사의 진실을 좇는 시크릿 스릴러다. [사진 = 뉴스핌DB] [사진 = 뉴스핌DB]

이어 "이번 세무조사 결과는 법인 운영 과정에서의 비용 처리 기준에 대해 세무 당국과 당사 간의 세법 해석 차이로 인해 발생한 사항"이라며 "당사는 고의적인 소득 누락이나 부정한 방법의 탈루 등은 전혀 없었음을 분명히 말씀드린다"라고 설명했다.

또 "당사는 국세청의 조사 결과를 존중하며, 부과된 추징금은 관련 절차에 따라 지체 없이 납부했다"라고 밝혔다.

끝으로 소속사는 "다시 한번 많은 분께 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드리며, 향후 유사한 일이 발생하지 않도록 세무 및 회계 관리 체계를 더욱 면밀히 점검하겠다"라고 덧붙였다.

앞서 필드뉴스는 서울지방국세청이 최근 이민기를 상대로 세무조사를 진행해 거액의 세금을 추징했다고 보도했다. 해당 보도에 따르면 이민기는 1인 기획사를 운영하며 일부 개인 소득을 법인 매출로 처리해 세금을 축소한 것으로 전해졌다.

한편 이민기는 2003년 광고 모델로 데뷔했으며, 이후 드라마 '굳세어라 금순아', '뷰티 인사이드', '나의 해방일지', '크래시' 등과 영화 '해운대', '오싹한 연애', '연애의 온도' 등에 출연했다. 올 하반기 방송 예정인 ENA 새 드라마 '크래시2 : 분노의 도로'로 시청자들과 만날 예정이다.

moonddo00@newspim.com