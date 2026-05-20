이민기, 거액 세금 추징 보도에 "즉시 납부…세법 해석 차이"

AI 핵심 요약beta
- 이민기 소속사가 20일 세무조사 추징 보도와 관련해 세법 해석 차이에서 비롯된 일이라고 밝혔다.
- 소속사는 고의적 소득 누락·탈루는 없었다며 국세청 결과를 존중하고 추징금은 이미 납부했다고 했다.
- 소속사는 심려를 끼쳐 사과하며 향후 유사 사례 방지를 위해 세무·회계 관리 체계를 점검하겠다고 했다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 이민기 측이 최근 세무조사 과정에서 거액의 세금이 추징됐다는 보도와 관련해 "세법 해석 차이에서 비롯된 사항"이라는 입장을 밝혔다.
20일 소속사 상영이엔티는 공식 입장문을 통해 "이민기 씨는 데뷔 이후 언제나 세법을 준수하며 성실하게 납세의 의무를 이행했다"라며 "최근 진행된 세무조사 과정에서도 관련 자료를 투명하게 제출하며 조사에 성실히 임했다"라고 전했다.
이어 "이번 세무조사 결과는 법인 운영 과정에서의 비용 처리 기준에 대해 세무 당국과 당사 간의 세법 해석 차이로 인해 발생한 사항"이라며 "당사는 고의적인 소득 누락이나 부정한 방법의 탈루 등은 전혀 없었음을 분명히 말씀드린다"라고 설명했다.
또 "당사는 국세청의 조사 결과를 존중하며, 부과된 추징금은 관련 절차에 따라 지체 없이 납부했다"라고 밝혔다.
끝으로 소속사는 "다시 한번 많은 분께 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드리며, 향후 유사한 일이 발생하지 않도록 세무 및 회계 관리 체계를 더욱 면밀히 점검하겠다"라고 덧붙였다.
앞서 필드뉴스는 서울지방국세청이 최근 이민기를 상대로 세무조사를 진행해 거액의 세금을 추징했다고 보도했다. 해당 보도에 따르면 이민기는 1인 기획사를 운영하며 일부 개인 소득을 법인 매출로 처리해 세금을 축소한 것으로 전해졌다.
한편 이민기는 2003년 광고 모델로 데뷔했으며, 이후 드라마 '굳세어라 금순아', '뷰티 인사이드', '나의 해방일지', '크래시' 등과 영화 '해운대', '오싹한 연애', '연애의 온도' 등에 출연했다. 올 하반기 방송 예정인 ENA 새 드라마 '크래시2 : 분노의 도로'로 시청자들과 만날 예정이다.
moonddo00@newspim.com