김해시, 민원매니저 제도 도입…원스톱 서비스 체계

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부서 간 협의·조정 기능 강화

[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 김해시는 복합민원 처리 전 과정을 전담하는 민원매니저 제도를 시범 도입하고 원스톱 민원서비스 강화에 나섰다.

시는 20일 오전 10시 30분 시청 국민행복민원실 입구에서 민원매니저 시범 운영기관 현판 제막식을 개최했다고 밝혔다.

20일 오전 10시 30분 경남 김해시청 국민행복민원실 입구에서 열린 민원매니저 시범 운영기관 현판 제막식[사진=김해시] 2026.05.20

민원매니저 제도는 전국 226개 기초자치단체 중 22곳에서만 시범 운영하는 사업이다. 김해시는 복합민원 대응체계 개선과 원스톱 민원서비스 강화를 위해 참여했다.

이 제도는 여러 부서가 연관된 복합민원을 신속하고 체계적으로 처리하기 위해 마련됐다. 민원인이 부서를 직접 찾아다니는 불편을 줄이기 위해 부서 간 협의와 조정 기능을 강화했다.

기존 민원후견인이 안내 중심 역할에 그쳤다면 민원매니저는 복합민원 전 과정을 관리한다. 부서 간 협의, 조정, 처리, 안내를 총괄하는 방식이다.

시는 공장 설립과 건축허가 분야에 팀장급(6급) 공무원을 민원매니저로 우선 배치했다. 민원인이 한 창구에서 민원을 처리할 수 있도록 지원한다.

신대호 김해시장 권한대행은 "민원인이 한 번의 방문으로 인허가 민원을 처리할 수 있도록 하고 시민 체감형 민원제도 개선을 이어가겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com