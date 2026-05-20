김해시, 민원매니저 제도 도입…원스톱 서비스 체계

AI 핵심 요약beta
- 김해시는 20일 민원매니저 제도를 시범 도입했다
- 복합민원 전 과정을 전담 처리해 원스톱 서비스를 강화했다
- 공장설립·건축허가에 팀장급을 배치해 한 창구 처리를 지원했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 김해시는 복합민원 처리 전 과정을 전담하는 민원매니저 제도를 시범 도입하고 원스톱 민원서비스 강화에 나섰다.
시는 20일 오전 10시 30분 시청 국민행복민원실 입구에서 민원매니저 시범 운영기관 현판 제막식을 개최했다고 밝혔다.
민원매니저 제도는 전국 226개 기초자치단체 중 22곳에서만 시범 운영하는 사업이다. 김해시는 복합민원 대응체계 개선과 원스톱 민원서비스 강화를 위해 참여했다.
이 제도는 여러 부서가 연관된 복합민원을 신속하고 체계적으로 처리하기 위해 마련됐다. 민원인이 부서를 직접 찾아다니는 불편을 줄이기 위해 부서 간 협의와 조정 기능을 강화했다.
기존 민원후견인이 안내 중심 역할에 그쳤다면 민원매니저는 복합민원 전 과정을 관리한다. 부서 간 협의, 조정, 처리, 안내를 총괄하는 방식이다.
시는 공장 설립과 건축허가 분야에 팀장급(6급) 공무원을 민원매니저로 우선 배치했다. 민원인이 한 창구에서 민원을 처리할 수 있도록 지원한다.
신대호 김해시장 권한대행은 "민원인이 한 번의 방문으로 인허가 민원을 처리할 수 있도록 하고 시민 체감형 민원제도 개선을 이어가겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com