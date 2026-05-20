三星电子劳资调解破局 工会21日大罢工

纽斯频通讯社首尔5月20日电 韩国三星电子劳资双方20日围绕绩效奖金分配方式等问题进行第三轮事后调解会议，但最终未能达成共识。工会宣布将于次日起大罢工。

位于首尔市瑞草区的三星电子总部。【图片=纽斯频通讯社DB】

三星集团跨企业工会三星电子支部20日表示，工会自18日起连续三天在雇佣劳动部旗下中央劳动委员会（下称：中劳委）主持下举行调解会议，但截至20日上午仍未达成最终协议。

工会称，已接受中劳委提出的折中调解方案，但由于公司管理层迟迟未完成内部决策并最终未予接受，谈判无果而终。

根据工会此前公布的计划，罢工将从21日持续至6月7日，共计18天。工会称，预计约有5万名工会成员参与此次罢工。

此次劳资谈判的核心争议集中在三星电子半导体（DS）部门亏损业务的绩效奖金分配问题。双方围绕晶圆代工和系统LSI等亏损业务部门员工是否应获得较高绩效奖金存在较大分歧。

三星电子支部委员长崔承浩（音）表示，工会在三天调解过程中始终积极参与，并于19日晚同意中劳委提出的调解方案。但资方一度要求延长内部讨论时间，最终仍未明确接受方案。

崔承浩表示，对管理层因决策迟缓导致调解程序终止深感遗憾，但工会将按照既定计划依法启动罢工。即使进入罢工阶段，仍将继续开放对话渠道，推动双方达成协议。

此前，韩国政府曾表示，若罢工对国民经济造成重大影响，将考虑采取包括"紧急调停权"在内的应对措施。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社