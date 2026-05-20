[AI로 읽는 경제] 중동 리스크에 일·중·러 대응 갈렸다…韓, 공급망 복합대응 시급

산업연, 일·중·러 중동발 위험대응 심층 분석

일·중·러, 각국 간 이해관계 따라 전략 차별화

"韓, 에너지·원자재·물류망 동시 다변화 필요"

"경제·산업 안보 전략 강화 및 포지셔닝 모색"

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[세종=뉴스핌] 정성훈 경제부장·김하영 인턴기자 = 미국-이란 전쟁으로 촉발된 중동발 위험이 글로벌 에너지·물류·원자재 공급망을 동시에 흔들면서 한국도 기존 공급망 전략을 다시 짜야 한다는 분석이 나왔다. 수입선을 넓히는 '지리적 다각화'를 넘어 에너지·원자재 공급망, 대체 물류·수송로, 경제·산업안보 전략까지 결합한 복합적인 접근이 필요하다는 지적이다.

산업연구원은 20일 발표한 '중동발 위험 확산에 대한 일본·중국·러시아의 대응과 시사점' 보고서를 통해 미국-이란 전쟁이 전 세계 지정학적 변동성을 가속화하는 충격으로 작용하고 있다고 진단했다. 산업연은 일본·중국·러시아가 각국의 에너지 의존 구조와 대체 공급원 보유 여부에 따라 서로 다른 대응 방식을 보이고 있다며, 한국 역시 변화하는 국제 질서 속에서 전략적 포지셔닝을 종합적으로 모색해야 한다고 분석했다.

[AI 일러스트=김하영 인턴기자] 2026.05.20 gkdud9387@newspim.com

◆ 중동발 충격에 일·중·러 대응 엇갈려…각국 이해관계 따라 전략 차별화

미국-이란 전쟁은 지역 분쟁을 넘어 글로벌 에너지 수급과 원자재 공급망, 해상 물류망, 지정학 질서를 동시에 흔드는 복합 위기로 번지고 있다.

산업연은 이번 사태를 두고 전 세계 지정학적 변동성을 가속화하는 충격이라고 평가했다. 세계 경제는 그간 에너지 전환을 지속적으로 추진해 왔음에도 여전히 석유와 천연가스 중심 구조에서 벗어나지 못했다. 이러한 상황에서 호르무즈 해협 봉쇄 위험이 글로벌 공급망의 취약성을 드러냈다는 것이다.

특히 호르무즈 해협은 전 세계 해상 원유 물동량의 약 20%, LNG(액화천연가스) 물동량의 약 25%가 통과하는 핵심 수송로다. 원유와 LNG뿐 아니라 비료, 황, 메탄올, 요소 등 산업재 운송도 집중돼 있어 해협 봉쇄는 에너지 가격 상승을 넘어 제조업과 농업, 첨단산업 전반의 공급 차질로 이어질 수 있다.

이에 각국은 자국의 에너지 구조와 외교·안보 여건에 따라 상이한 대응 방식을 보이고 있다.

일본은 가장 직접적인 충격을 받는 국가 중 하나다. 일본은 원유 수입의 중동 의존도가 90% 이상이며, 수입 석유 중 93%가 호르무즈 해협을 통과하는 구조다. 이에 일본 정부는 범정부 차원의 비축유 방출, 대체 조달 확보, 유가 안정을 위한 긴급 조치를 단행했다. 장기적으로는 에너지·원자재 수입원 다각화와 안보 전략 재검토 논의도 본격화될 것으로 전망된다.

[AI 일러스트=김하영 인턴기자] 2026.05.20 gkdud9387@newspim.com

중국은 상대적으로 다른 대응을 보이고 있다. 중국은 중동과 경제협력을 유지하면서도 외교안보 측면에서는 평화외교 노선을 내세우고 있다. 에너지 수입선 다각화와 국내 에너지 기반 덕분에 일본이나 한국보다 충격은 제한적이지만, 석유 가치사슬 하류 부문과 헬륨·황 등 일부 산업재, 물류 부문에서는 차질이 나타나고 있다.

중국 정부는 유가 임시 통제, 상업 비축유 사용 승인, 에너지·산업재 수입원과 수송로 조정 등을 통해 중동발 위험을 상쇄하고 있다. 중장기적으로는 청정에너지 전환과 공급망 자립 전략을 가속화하고, 위안화 영향력 확대와 대중동 경제협력 전략 재조정까지 모색할 것으로 분석된다.

러시아는 중동발 위기를 오히려 기회로 활용하는 모습이다. 에너지 수출국인 러시아는 유가 상승과 원유 수출 증가로 국가 재정 수입이 확대되고 있다. 중동산 에너지·원자재 공급 차질로 비료, 헬륨, 알루미늄 등에서 대체 공급국 역할도 커지고 있다.

산업연은 러시아가 확대된 재정 수입을 바탕으로 러시아-우크라이나 전쟁 공세를 강화하는 한편, 에너지·원자재 시장을 중심으로 '아시아로의 전환(Pivot to Asia)'을 가속화할 것으로 전망했다. 다만 러시아에서 인도까지 이어지는 국제남북운송회랑(INSTC)을 통한 운송에는 차질이 예상된다고 분석했다.

◆ 왜 세계는 중동 리스크에 취약한가…화석연료·초크포인트 의존이 구조적 원인

산업연은 세계가 중동발 위험에 취약한 원인으로 화석연료 의존 구조와 특정 해상 수송로 집중을 꼽았다.

글로벌 경제는 반세기 가까이 에너지 전환을 추진해 왔지만, 수송·제조업·발전의 핵심 에너지인 석유와 천연가스에 대한 의존은 여전히 높다. 보고서에 따르면 2025년 기준 글로벌 1차 에너지 소비에서 석유와 천연가스가 차지하는 비중은 약 55%에 달한다.

문제는 이러한 에너지원과 산업재가 호르무즈 해협 등 일부 해상 초크포인트에 집중돼 있다는 점이다. 초크포인트는 물류와 에너지 수송의 병목 구간을 뜻한다. 평상시에는 효율적인 수송로지만, 전쟁이나 봉쇄가 발생하면 전체 공급망을 흔드는 취약 지점이 된다.

[AI 일러스트=김하영 인턴기자] 2026.05.20 gkdud9387@newspim.com

이번 사태가 1970년대 오일쇼크와 다른 점도 여기에 있다. 과거 오일쇼크가 주로 가격 급등에 따른 충격이었다면, 이번 중동발 위험은 가격 상승과 물량 차질이 동시에 발생하는 복합 충격이다. 그 파급 범위도 에너지를 넘어 석유화학 제품, 비료, 핵심 산업재, 해운 물류, 금융 결제 질서까지 확산되고 있다.

한국은 이런 구조적 위험에 특히 취약하다.

보고서에 따르면 한국은 수입 원유의 70.7%, LNG의 20.4%, 나프타의 77%를 중동에서 조달하고 있다. 특히 수입 원유의 95%가 호르무즈 해협을 통과하는 구조로, 일본과 함께 이번 사태에 가장 직접적으로 노출된 국가로 평가된다.

또한 한국은 반도체, 철강, 석유화학, 자동차 등 에너지와 원자재 사용량이 많은 제조업 비중이 높다. 국제 유가와 LNG 가격, 나프타 가격, 해상 운임이 동시에 오르면 기업 생산비가 빠르게 증가하고, 이는 수출 경쟁력 약화와 투자 위축으로 이어질 수 있다.

따라서 한국의 대응은 단순한 수입선 확대에 그쳐서는 안 된다는 게 산업연의 분석이다. 특정 국가 의존도를 낮추더라도 해상 수송로가 같은 초크포인트에 묶여 있으면 위기 대응력은 제한적일 수밖에 없다. 에너지원과 원자재, 운송 경로, 전략산업 보호 체계를 함께 설계해야 한다는 의미다.

◆ 韓, 지리적 다각화 넘어 복합 대응 필요…전략적 포지셔닝도 과제

산업연은 한국이 공급망의 지리적 다각화를 넘어 복합적이고 유연한 접근법을 마련해야 한다고 제언했다.

우선 에너지·원자재 공급망 다변화가 필요하다. 원유와 LNG뿐 아니라 나프타, 헬륨, 황, 비료, 핵심광물 등 산업 전반에 영향을 미치는 주요 품목의 공급처를 함께 넓혀야 한다는 지적이 나온다. 일본의 사례로 비축유 방출, 대체 조달, 유가 안정 조치 등 단기 위기 대응 체계도 참고할 필요가 있다.

대체 물류·수송로 확보도 핵심 과제다. 호르무즈 해협과 홍해 등 특정 해상로에 의존하는 구조에서는 전쟁이나 봉쇄가 발생할 때 수입선 다변화 효과가 반감될 수 있다. 북극항로, 육상 물류망, 우회 항로, 장기 운송계약 등 수송 경로의 다중화 전략을 함께 추진해야 한다.

전략산업 중심의 경제·산업안보 강화도 요구된다. 중국은 이번 위기를 계기로 공급망 자립과 청정에너지 전환, 위안화 결제 영향력 확대를 추진하고 있다. 러시아는 에너지와 원자재를 기반으로 아시아 시장 전환과 자체 에너지·광물·식량 블록 구축을 모색하고 있다. 이런 흐름은 에너지와 원자재가 단순한 교역 품목이 아니라 국가 간 전략 자산으로 활용되고 있음을 보여준다.

[AI 일러스트=김하영 인턴기자] 2026.05.20 gkdud9387@newspim.com

한국은 미국과의 안보 동맹, 중국·러시아와의 경제적 상호의존이 동시에 존재하는 만큼 더 정교한 전략적 포지셔닝이 필요하다. 단일 진영에 대한 기계적 의존이나 단순한 공급처 분산만으로는 중동발 위험이 만든 구조적 변화에 대응하기 어렵다는 것이다.

산업연은 종전 이후에도 물류·에너지·지정학적 변화가 구조적으로 고착화될 가능성이 높다고 분석했다. 이에 한국은 에너지·원자재 공급망의 다변화, 대체 물류·수송로 확보, 전략산업을 중심으로 한 경제·산업안보 전략 강화를 동시에 추진해야 한다고 강조했다.

아울러 한국이 보유한 기술, 산업 기반, 지정학적 위치, 소프트파워 등 전략 자산을 활용해 회복력 있는 경제·산업 발전 공간을 확보해야 한다고 제언했다. 분야별로 협력 범위를 달리하는 유연한 접근을 통해 독자적인 안보·기술·산업·에너지 전략을 종합적으로 모색해야 한다는 분석이다.

■ 한 줄 요약

미국-이란 전쟁으로 중동발 에너지·원자재·물류 리스크가 커지면서 한국은 단순 수입선 다변화를 넘어 공급망·수송로·산업안보를 아우르는 복합 대응 전략을 마련해야 한다.

gkdud9387@newspim.com