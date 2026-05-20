[서울시의원 후보] 배우·택배기사·학교급식조리사…'동네 일꾼' 이색 도전자들

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노동자·소상공인·청년 기술인 등 직업군 다양

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 6·3 지방선거 서울특별시의원 선거에 기존 정치권 문법과는 조금 다른 이색 후보들이 속속 등장하고 있다.

배우부터 택배 기사, 마트 노동자, 자영업자, 해외 스타트업 창업가 출신 청년까지 다양한 삶의 현장을 누빈 인물들이 서울시의회 입성을 노리고 출사표를 던졌다.

이번 선거에서는 특히 시민들의 일상과 맞닿아 있는 직업군 출신 후보들이 대거 공천장을 받으며 눈길을 끈다. 골목상권을 지켜온 상인, 학교급식조리사, 정신과 전문의, 문화예술계 출신 인사들까지 각자의 현장 경험을 앞세워 표심 공략에 나선 모습이다.

중구 제2선거구에 출마한 윤수혁 후보는 1978년생으로 배우 출신이라는 이색 경력을 가진 국민의힘 후보다. 현재 국민의힘 서울시당 중성동을 호국청년단장으로 활동하고 있다.

노원구 제4선거구의 한다영 후보는 1999년생으로 서울 지역 출마자 가운데 최연소 그룹에 속하는 진보당 청년 후보다. 광운대학교 로봇학부에서 지능시스템을 전공 중인 대학생으로, 현재 진보당 노원구위원회 청년위원회 사무국장을 맡고 있다.

광진구 제1선거구 손정수 후보는 미국 스타트업 공동 창업 경험을 가진 청년 기술 전문가 출신이다. 1992년생인 그는 스타트업에서 정책전략책임자로 활동했으며, 현재 국민의힘 중앙홍보위원회 위원과 광진미래전략연구소장을 맡고 있다.

송파구 제6선거구의 이규랑 후보는 택배 노동자 출신이라는 점에서 눈길을 끈다. 1988년생인 그는 현재 전국택배노동조합 롯데서초지회장과 진보당 강동송파위원회 운영위원으로 활동 중이다.

광진구 제2선거구 최두호 후보는 현대자동차 용두역 대리점 대표를 맡고 있는 더불어민주당 후보다. 오랜 기업 현장 경험과 함께 광진구 주민자치협의회 회장을 지낸 이력도 갖고 있다.

서울특별시의회 본관. [사진 = 뉴스핌 DB]

서대문구 제3선거구 안다미 후보는 학교 급식 현장에서 일해 온 급식조리실무사 출신이다. 1993년생인 그는 배화여자대학교 전통조리과를 졸업했으며 현재 진보당 서대문구위원회 청년노동위원장으로 활동 중이다.

마포구 제3선거구 이상옥 후보는 노점상 출신의 진보당 후보다. 현재 진보당 빈민당 조직부장으로 활동하고 있으며, 과거 윤석열 퇴진광장에서 직접 '퇴진 어묵 포차'를 운영한 바 있다.

동작구 제2선거구 이원순 후보는 대방중학교에서 근무 중인 현직 조리실무사 출신이다. 전국학교비정규직노동조합 서울지부 동작관악지회장을 맡아 노동자 처우 개선 활동에도 참여하고 있다.

관악구 제4선거구 김호경 후보는 프랜차이즈 호프집 신림점 대표를 맡고 있는 자영업자 출신 국민의힘 후보다. 현재 서원동 상점가 상인회 회장으로 활동하며 골목상권 상인들의 목소리를 대변하고 있다.

강남구 제1선거구 김선경 후보와 강남구 제4선거구 정준모 후보는 나란히 마트 노동자 출신으로 주목받는다.

김선경 후보는 민주노총 마트산업노동조합 이마트지부 사무국장을, 정준모 후보는 민주노총 마트산업노동조합 서울본부 사무국장을 맡고 있다. 대형마트 노동 현장의 경험을 정치로 이어가겠다는 점을 내세우고 있다.

국민의힘 서울시의회 비례대표 1번 주수현 후보 역시 의료 현장 전문가 출신이라는 점에서 눈길을 끈다. 1982년생 여성인 주 후보는 가톨릭대학교 성의교정 의학과에서 학사·석사·박사를 취득한 정신건강의학과 전문의다. 전 서초구치매안심센터 센터장을 지냈으며, 의료와 돌봄 현장 경험을 바탕으로 시의회 입성에 도전장을 냈다.

allpass@newspim.com