근로복지공단, '34년 베테랑' 대전병원 김시영 간호사에 산재간호대상 시상

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 근로복지공단이 34년간 산업재해 환자의 곁을 지킨 공단 대전병원 김시영 간호사에게 산재간호대상을 수여했다.

공단은 20일 공단 대전병원에서 간호사의 날 기념 행사를 열었다고 밝혔다.

이날 대전병원에서 일하는 김시영 간호사는 '2026 대한민국 산재간호대상'을 받았다. 공단은 김 간호사가 환자 중심 간호 실천과 산재의료 발전에 기여한 공로를 인정받았다고 전했다.

박종길 근로복지공단 이사장과 공단 대전병원 김시영 간호사 등이 공단 대전병원에서 2026 대한민국 산재간호대상 시상식 기념사진을 찍고 있다. [사진=근로복지공단]

김시영 간호사는 1992년 입사 이후 34년간 중환자실과 응급실 등 긴박한 의료 현장을 지켜온 베테랑으로, 코로나19 확산 초기 감염 위험에도 불구하고 국가감염병 전담병원이었던 근로복지공단 대구병원 파견근무를 자원해 백신접종 전담과 확진자 간호업무를 수행하며 공공의료 최전선에서 헌신했다는 평가를 받았다.

그는 산재환자의 조기 회복과 사회 복귀를 지원하기 위해 다학제 협진 기반의 맞춤형 재활프로그램 운영에 힘써왔고, 병동 수간호사로서 환자안전과 의료서비스 질 향상을 이끄는 등 핵심적인 역할을 수행하고 있다고 공단은 전했다.



김 간호사는 "이번 수상은 저 개인의 영광이 아니라 지금, 이 순간에도 환자 곁에서 헌신하고 있는 모든 동료 간호사들과 함께 나누고 싶은 상"이라며 "앞으로도 환자 한 분 한 분을 가족처럼 소중히 여기며 최선을 다하겠다"고 소감을 밝혔다.

박종길 근로복지공단 이사장은 "고된 의료현장에서도 환자의 아픔을 따뜻하게 보듬는 간호사 여러분이야말로 우리 사회의 진정한 영웅"이라며 "간호사 여러분의 헌신 덕분에 공단병원이 환자 중심 재활의 글로벌 표준으로 거듭날 수 있었다. 산재노동자의 든든한 버팀목이자 지역사회의 공공의료기관으로서 최상의 의료 서비스를 제공하기 위해 끊임없이 노력하겠다"고 밝혔다.

sheep@newspim.com