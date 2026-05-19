국힘 경기도당 "민주당·추미애 후보, 경기도 반도체 사수 동참하라"

AI 핵심 요약beta
- 국민의힘 임성주 수석대변인이 19일 민주당과 추미애를 향해 삼성전자 총파업 철회 동참을 촉구했다
- 임 수석대변인은 반도체 총파업이 국가안보와 경제를 위협하는 재앙이라며 노사 대타협과 정부 여당의 적극 중재를 요구했다
- 양향자 후보의 단식농성을 거론하며 민주당과 추미애의 안일한 대응을 비판하고 총파업 철회를 위해 적극 나설 것을 주장했다
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[수원=뉴스핌] 정종일 기자 = 국민의힘 경기도당 임성주 수석대변인이 19일 민주당과 추미애 후보를 향해 삼성전자 총파업 철회 노력에 동참하라는 논평을 냈다.
논평에 따르면 임 수석대변인은 "대한민국 경제의 명줄이자 국가안보의 핵심 무기인 반도체 산업이 총파업이라는 전대미문의 위기 앞에 섰다"면서 "삼성전자 평택캠퍼스 앞에서 단식 농성에 나선 양향자 후보의 '반도체가 멈추면 대한민국 경제가 멈춘다'는 절규는 결코 선거용 구호가 아닌 현장 엔지니어 출신의 마지막 경고이자 벼랑 끝에 선 국가 경제를 지켜내라는 절박한 외침"이라고 주장했다.
임 수석대변인은 "반도체 산업은 단 한 번의 공정 차질만으로도 치명적 손실이 발생하는 초정밀 국가기간산업"이라며 "생산라인 중단 은 천문학적 손실과 같은 금액적 문제가 아니라 대한민국의 글로벌 공급망 신뢰가 무너지는 국가적 재앙의 시작"이라고 설명했다.
또 "이 파국은 벼랑 끝에 섯고 마지막을 예고하고 있다"며 "노사간의 대타협, 정부 여당의 적극적인 중재 참여, 성숙한 노사문화를 통한 협의는 삼성전자 총파업이라는 재앙을 피할 수 있는 마지막 방법"이라고 적시했다.
그러면서 임 수석대변인은 "국가적 중대사안을 앞에 두고 민주당과 추미애 후보는 대화로 풀라는 무책임한 말로 일관하며 총파업을 단순한 노사간의 갈등으로 치부하는 안일한 대응이 상황을 더욱 악화 시키고 있는 상황"이라고 질타했다.
이어 "양향자 후보는 선거 일정들을 포기한 채 달려가 총파업만은 하지 말아 달라며 후배들을 설득하고 노사 대타협 촉구하는 단식농성에 들어갔다"면서 "경기도의 미래를 책임지겠다고 나선 도지사 후보가 맞는지 의심스러울 지경"이라며 개탄했다.
임 수석대변인은 "악법을 만들고 정치를 오래하고 싸움을 잘하는 순서가 아니라 진심으로 대한민국과 경기도를 사랑하는 마음을 가져야 한다"고 충고했다.
그는 "지금은 정치적 상황이나 목적은 중요하지 않으며 정부와 추미애 후보 등 누구든 대한민국을 사랑하는 마음이 털끝만큼이라도 있다면 총파업 철회를 위해 초개와 같이 몸을 던져서 막아내야 국민과 역사 앞에 죄인으로 기록되지 않을 것"이라고 경고했다.
아울러 "온갖 악법을 만들어놓고 일 터지면 나 몰라라 하는 민주당과 양향자 후보가 무서워 경기도의 앞날을 위한 토론조차 거부하고 있는 추미애 후보는 국민의 심판에 앞서 총파업 철회를 위해 적극 나설 것"을 촉구했다.
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