예술위, 통합문화이용권 사업 '인권경영' 실천 의지 다져

AI 핵심 요약beta
- 한국문화예술위원회는 19일 제주서 통합문화이용권 인권경영선언식을 개최했다
- 참석자들은 문화누리카드 사업의 인권보호·문화향유권 보장·취약계층 권리구제 실천을 다짐했다
- 올해 4143억 투입해 270만명 지원하며 고령층 이용 활성화와 발급·이용 편의 제고 방안을 논의했다
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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 한국문화예술위원회(위원장 이범헌)는 19일 제주신화월드 랜딩관 컨벤션센터에서 '통합문화이용권 사업 인권경영선언식'을 개최했다고 밝혔다.
선언식에는 문화체육관광부·아르코(ARKO) 관계자를 비롯해 광역⋅기초 지방자치단체 및 지역주관처 통합문화이용권 사업 담당자들 약 100여 명이 참석했다.
통합문화이용권(문화누리카드) 사업은 문화소외계층의 문화격차 완화 및 삶의 질 향상을 위해 기초생활수급자와 차상위계층을 대상으로 국내 문화예술⋅관광⋅체육 활동을 지원하는 사업이다. 올해는 약 4,143억의 국비와 지방비를 투입하여 270만 명에게 문화 향유 기회를 제공한다.
이날 참석자들은 문화복지 현장의 최일선 실무자로서 국민의 문화향유 권리를 존중하고, 이용자 중심의 사업 운영과 인권친화적 서비스 실천 의지를 다짐했다. 선언문에는 ▲인권보호 기준과 규범 준수 ▲국민 문화향유 권리 존중 ▲문화 다양성 가치 보호 ▲고객 권익 보호 및 만족도 제고 ▲이해관계자와의 협력 강화 ▲개인정보보호 소수권·경제위기 등으로 인한 불균형 영향 최소화 ▲환경보호 및 지속가능성 실천 ▲인권침해 예방 및 구제 ▲사회적 가치 실현 등의 내용이 담겼다. 참석자들은 각 지역에서 문화복지 사업을 수행하는 담당자로서 인권경영의 가치 확산과 사업 수행의 책임을 다하겠다는 의지를 밝혔다.
행사에서는 약국봉투를 활용한 고령층 대상 맞춤 광고, 정보 부족으로 인해 문화누리카드의 혜택을 받지 못하는 사례를 발굴하여 해소하는 '누락대상자 권리구제서비스' 등 작년 한 해 동안 취약계층 대상으로 추진한 우수사례를 공유하는 시간을 가졌다.
또한, 문화누리카드 60대 이상 발급자가 절반 이상을 차지하는 인구고령화 추세에 대응하여 고령층의 이용 활성화를 위한 실효성 있는 지원 대책도 함께 논의했다.
아르코(ARKO) 관계자는"통합문화이용권 사업이 국민의 문화 향유권 보장을 위한 공익사업인 만큼, 인권경영의 가치를 현장에서 실천해주신 전국의 사업 담당자들의 노고에 깊이 감사드리며, 앞으로도 문화 향유의 사각지대 해소와 문화누리카드 발급과 이용의 전 과정에서 이용자의 인권이 중심이 되는 문화복지 실현을 위해 더욱 노력하겠다"라고 밝혔다.
올해 문화누리카드 발급기간은 11월 30일까지이며, 사용기간은 12월 31일까지다. 문화누리카드 누리집, 모바일앱 또는 전국의 가까운 주민센터 방문을 통해 신규 발급·재발급·재충전할 수 있으며, 기존 카드 소지자의 경우, 모바일앱 또는 전화 ARS 재충전 서비스를 이용할 수도 있다. 단, 지역별 책정된 예산 소진 시 발급이 조기 마감될 수 있다.
jyyang@newspim.com