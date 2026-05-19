교육청 도서관에 5·18 왜곡 도서 논란…최교진 "교육적 적정성 검토 안내"

AI 핵심 요약beta
- 최교진 교육부 장관은 19일 5·18 왜곡 도서 논란 관련 도서관에 적정성 검토와 조치를 안내하겠다고 밝혔다.
- 교육부는 사회적·도덕적으로 수용 불가능한 도서를 유해간행물 지정·사법 판단 등 엄격한 절차로 걸러내도록 관련 규정을 개정하겠다고 했다.
- 도서 선정·관리를 위한 체계적 시스템을 마련해 아이들이 건강한 시민으로 성장하도록 도서관 환경을 세심히 살피겠다고 했다.
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"유해간행물 지정 등 규정 개정·관리체계 마련"
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 최교진 교육부 장관은 최근 일부 시도교육청 산하 도서관에 5·18 민주화운동을 왜곡하거나 폄훼하는 도서가 비치됐다는 논란과 관련해 각 도서관이 해당 도서의 교육적 적정성을 검토해 필요한 조치를 취할 수 있도록 안내하겠다고 19일 밝혔다.
최 장관은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "도서관은 단순히 책을 쌓아두는 창고가 아니라 우리 아이들이 세상을 바라보는 눈을 키우고 올바른 역사관과 가치관을 형성해 나가는 살아있는 교육의 공간"이라며 이같이 밝혔다.
그는 "최근 일부 시도교육청 산하 도서관에 5·18 민주화운동을 왜곡하고 폄훼하는 도서들이 비치돼 있다는 소식을 접했다"며 "많은 학부모와 시민들이 걱정 어린 시선과 우려를 보내고 있다"고 설명했다.
현행 도서관법 시행령상 도서관장은 필요할 경우 도서관운영위원회 등의 심의를 거쳐 도서를 폐기하거나 제적할 수 있다.
최 장관은 "최근 문제가 된 도서들에 대해 각 도서관에서 교육적 적정성을 꼼꼼하게 검토해 적절한 조치를 취할 수 있도록 안내하고자 한다"며 "사회적·도덕적으로 수용 불가능한 도서들이 유해간행물 도서 지정, 사법적 판단 등 엄격하고 투명한 절차를 거쳐 걸러질 수 있도록 관련 규정을 개정하겠다"고 전했다.
도서 선정과 관리를 위한 체계적인 시스템도 마련하겠다고 했다. 최 장관은 "우리 아이들이 도서관에서 마음껏 책을 읽으며 더 건강하고 바른 시민으로 성장할 수 있도록 세심하게 살피겠다"고 강조했다.
jane94@newspim.com