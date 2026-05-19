"고유가 지원금 부정사용 안돼"…세종시, 시민 신고센터 운영

AI 핵심 요약beta
- 세종시가 19일 고유가 피해지원금 부정수급 신고센터 운영에 나섰다
- 지원금 결제 거부·현금화·제한업종 사용 등 부정수급을 집중 단속한다
- 부정 유통 시 가맹점 취소·환수·과태료 부과하며 시민 제보와 모니터링을 강화한다
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[세종=뉴스핌] 오영균 기자 = 세종시가 고유가 피해지원금의 불법 사용과 부정 유통을 차단하기 위해 시민 참여형 '부정수급 신고센터' 운영에 나섰다.
세종시는 이번 신고센터가 고유가 피해지원금이 본래 목적에 맞게 사용될 수 있도록 유통 질서를 바로잡고 시민 피해를 예방하기 위해 마련됐다고 19일 밝혔다.
주요 신고 대상은 지원금 결제를 거부하거나 현금 결제 이용자와 차별하는 행위, 온라인상 불법 거래 및 현금화 시도, 유흥·사행업 등 제한 업종에서의 부적절한 사용 사례 등이다.
시는 부정 유통이 확인될 경우 가맹점 등록 취소와 부당이득 환수, 과태료 부과 등 강력한 행정처분을 진행할 방침이다.
또 온라인 중고거래 플랫폼 등을 통한 지원금 불법 거래와 현금화 행위에 대해서도 상시 모니터링을 실시할 계획이다.
부정수급이 의심되는 사례를 발견한 시민은 세종시 신고센터 또는 정부 콜센터를 통해 제보할 수 있다.
이승원 경제부시장은 "고유가 피해지원금이 실질적인 민생 회복 효과로 이어지기 위해서는 시민들의 관심과 협조가 무엇보다 중요하다"며 "건전한 유통 환경 조성을 위해 부정 사용에 대한 감시를 지속 강화하겠다"고 말했다.
gyun507@newspim.com