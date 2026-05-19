박형준 후보 캠프, 원도심 재개발특위 출범…"원도심 부활이 목표"

AI 핵심 요약beta
- 국민의힘 박형준 부산시장 후보 캠프가 19일 원도심개발특별위원회를 출범했다
- 특위는 산복도로 혁신·K-POP아레나·낙동강 테마정원 등 5대 분야 공약을 추진한다
- 부산 글로벌허브도시특별법 제정 촉구와 원도심 현안 지원으로 재도약 비전을 뒷받침한다
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특별법 제정 촉구·현안 대응
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 =국민의힘 박형준 부산시장 후보 선거캠프가 원도심 재개발 공약 확산을 위한 특별위원회를 출범했다.
박형준 후보 선거캠프는 '원도심개발특별위원회'를 공식 출범하고 원도심 재도약 비전 홍보와 정책 추진 기반 마련에 나섰다고 19일 밝혔다.
특위는 이헌승 국회의원(부산진구을) 상임위원장이, 곽규택(서구·동구)·조승환(중구·영도구) 국회의원이 공동위원장을, 이복조 부산시의원이 상임본부장을 맡았다.
특위는 '원도심 부활'을 목표로 교통·주거·관광·산업·문화 등 5대 분야 공약을 중심으로 활동을 펼치게 된다.
주요 내용으로 ▲산복도로 교통·주거 혁신▲산복도로 반값 순환버스 도입▲영도 K-POP 아레나 건립▲감지 국제관광단지 조성▲해양 신산업과 해양과학기지 육성▲낙동강 5색 테마 정원(습지 정원 삼락생태공원, 새의 정원 을숙도, 풀의 정원 맥도생태공원, 꽃의 정원 대저생태공원, 빛의 정원 화명생태공원) 조성 등이다.
특위는 박형준 부산시장 후보의 원도심 재도약 비전을 실현할 핵심 동력으로 '부산 글로벌허브도시특별법' 제정 촉구 활동을 연계해 추진할 예정이다.
규제 완화, 특례 조항, 재정지원의 법적 근거가 되는 '부산 글로벌허브도시특별법'의 당위성을 알리는 여론전을 병행할 방침이다.
특위는 서구·동구·중구·영도구·사하구 등 원도심권의 현안을 집중적으로 챙기고 원도심 발전과 관련한 지역 공약 메시지를 지속적으로 발표하며 원도심 지역구의 국민의힘 소속 후보들의 현장 유세도 지원할 계획이다.
이헌승 상임위원장은 "부산의 심장이었던 원도심을 미래 부산을 이끌 거대한 성장 축으로 탈바꿈시켜야 한다"며 "이를 현실로 만들어낼 능력과 역량은 오직 국민의힘 박형준 후보에게만 있다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com