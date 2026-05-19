IBK기업은행, 호남권 청년 일자리 지원 박람회 개최

AI 핵심 요약beta
- IBK기업은행은 19일 전남대에서 캠퍼스 리크루팅을 개최했다
- 반도체·자동차·IT 등 21개 기업이 참여해 현장 면접과 취업 컨설팅을 진행했다
- 기업은행과 전남대는 지역 일자리 매칭 업무협약을 체결했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
울산·대전 등 권역별 순회 채용행사 확대
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = IBK기업은행(은행장 장민영)은 19일 전남대학교(이하 전남대), 한국산업기술진흥협회와 공동으로 전남대 용지관에서 '2026 전남대학교 캠퍼스 리크루팅'을 개최한다고 밝혔다.
이번 박람회는 지역 청년들에게 양질의 취업 기회를 제공하고 우수한 인재들이 지역 내에 안정적으로 정착할 수 있는 기반을 조성하기 위해 마련됐다.
반도체·자동차·IT 분야 등 21개 기업이 참여해 우수 인재 채용을 위한 현장 면접과 채용 상담이 진행된다. VR 직업 체험 및 전문가의 취업 컨설팅 등 구직 실무에 필요한 다채로운 프로그램도 운영된다.
기업은행 및 광주은행의 인사 담당자와 대기업 현직자들이 직접 참여하는 '취업준비 토크콘서트'에서는 평소 접하기 어려운 실무 역량과 취업 노하우를 공유한다.
기업은행은 전남대와 '지역 일자리 매칭 지원을 위한 업무협약'도 체결하고 지역 우량 기업과 인재를 잇는 가교 역할을 강화하기로 뜻을 모았다.
peterbreak22@newspim.com