민주당 추미애 후보·시장 후보들 "남부광역철도, 제5차국가철도망계획 반영 총력"

AI 핵심 요약beta
- 추미애 후보가 19일 경기남부광역철도 반영을 촉구했다
- 성남·용인·수원·화성 시장 후보들도 뜻을 모았다
- 경기남부 교통난 해소와 미래 성장 필요성을 강조했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"420만 경기남부 시민의 염원… 더 이상 미룰 수 없는 민생 교통사업"
B/C 1.20 경제성 확보… "더 적은 예산으로 더 큰 효과 내는 실현 가능한 노선"
[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 추미애 더불어민주당 경기도지사 후보가 19일 성남·용인·수원·화성 시장 후보들과 함께 '경기남부광역철도'의 제5차 국가철도망 구축계획 반영을 촉구했다.
이들은 경기남부 시민의 교통 문제 해결을 위한 민생 사업의 중요성을 말했다.
추 후보는 이날 김병욱 성남시장 후보, 현근택 용인특례시장 후보, 이재준 수원특례시장 후보, 정명근 화성특례시장 후보와 공동 발표문을 발표하며 "경기남부광역철도는 더 이상 미룰 수 없다"고 강조했다. 또한 "이 노선이 반드시 국가철도망 계획에 포함될 수 있도록 협의하겠다"고 밝혔다.
경기남부광역철도는 성남, 용인, 수원, 화성을 연결하는 약 50.7km 길이의 노선으로 사전타당성 조사에서 B/C값 1.20의 경제성을 확보했다. 공동 사전타당성 조사용역은 시민 수만 명의 서명을 통해 노선 추진에 대한 지지를 얻었다.
추 후보는 "경기도의 교통 불편은 최우선으로 해결해야 할 과제"라며 "지난 5월 11일 발표한 수도권 원(ONE) 패스와 GTX 지체 없는 개통 공약 등을 통해 최선을 다하겠다"고 말했다. 그는 교통 문제 해결이 도민의 일상 회복과 연결된다고 밝혔다.
김병욱 성남시장 후보는 "경기남부광역철도는 여러 도시의 이익이 아닌 공동의 약속"이라고 말했다. 현근택 용인특례시장 후보는 노선의 경제성과 실현 가능성을 언급하며 "기존 노선 연장선의 B/C값이 0.7인데 반해, 경기남부광역철도가 확보한 1.20의 경제성이 입증됐다"고 설명했다.
이재준 수원특례시장 후보는 결정 지연이 가장 큰 문제라고 지적하며 "빠르게 결정을 내려야 한다"고 덧붙였다. 정명근 화성특례시장 후보는 "철도의 목적은 시민의 하루를 바꾸는 것"이라며 교통 편의 증대의 중요성을 강조했다.
추 후보와 시장 후보들은추미애 후보와 성남·용인·수원·화성 시장 후보들이 '경기남부광역철도'의 제5차 국가철도망 구축계획 반영을 촉구했다. 그는 "경기남부광역철도는 경기남부 지역 전체의 미래를 위해 반드시 필요하다"고 발언하며 제5차 국가철도망 구축계획 반영을 위한 힘을 모을 것이라고 밝혔다.
beignn@newspim.com