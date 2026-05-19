청주대 '우암대동제 20~22일 개최...지역사회와 소통

AI 핵심 요약beta
- 청주대가 20일부터 22일까지 개교 79주년 우암대동제를 연다
- 종합운동장과 문화관 일원서 재학생 가요제·공연이 펼쳐진다
- 우암골 경로잔치도 열고 축제 기간 교내 차량 출입을 통제한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주대학교는 20~22일 개교 79주년 기념 '우암대동제'를 개최한다고 19일 밝혔다.
청주대학교 우암대동제는 청주대와 총학생회 등이 주관하는 대학 축제로 학내 구성원과 지역민들이 함께 즐기는 행사로 운영된다.
올해는 'YOUNG : ONE(젊음이, 하나로, 영원히)'을 주제로 청주대 종합운동장 특설 무대와 대학 문화관 일원에서 열린다.
20일은 종합운동장 특설 무대에서 사전 행사인 재학생 가요제와 개막식, 폭죽 점화식 등이 진행된다.
개막식에는 청주대 김윤배 총장을 비롯해 총학생회와 학내 구성원, 총동문회장 등이 참석할 예정이다. 이후 가수 박재범, 화사, 인어미닛, 롱샷 등이 무대에 올라 축제 분위기를 띄운다.
앞서 같은 날 오전에는 '우암골 경로잔치'를 개최해 교내 인근 지역 어르신 200여 명을 초청해 식사와 공연을 제공하는 등 지역사회와 함께하는 화합의 장도 마련한다.
21일은 중앙동아리 공연분과의 무대와 함께 크러쉬, 다이나믹듀오, TNX, 신스 등의 축하공연이 준비됐다.
한편 축제 기간 교내 차량 출입은 통제된다.
baek3413@newspim.com