충북지사 선거, 북부 개발·철도망 공약 맞대결

AI 핵심 요약beta
- 국민의힘 김영환 후보는 19일 충북 북부권 관광·AI 발전 전략을 발표했다
- 김 후보는 제천 관광 거점·호수 관광벨트·AI 밸류체인 구축으로 지역경제 활성화를 약속했다
- 민주당 신용한 후보는 강호축 고속철도망 완성을 내세워 국가균형발전과 청주공항·충청권 메가시티를 강조했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 =충북지사 선거가 북부권 개발과 국가 철도망 구축을 둘러싼 공약 경쟁으로 전개되고 있다.
국민의힘 김영환 후보는 관광과 인공지능(AI) 산업을 중심으로 한 북부권 발전 전략을, 더불어민주당 신용한 후보는 강호축 철도망 완성을 핵심 공약으로 제시했다.
김영환 후보는 19일 제천시청과 충주시청에서 기자회견을 열고 북부권 발전 구상을 발표했다. 김 후보는 "충북은 청주 중심으로 성장해 온 측면이 있다"며 "청주와 북부권을 함께 발전시키는 구조를 만들겠다"고 밝혔다.
김 후보는 제천을 관광 거점으로 육성하는 방안을 제시했다. 청풍교 일대에 수평형 대관람차를 조성해 청풍호와 월악산 경관을 활용한 관광 자원을 개발하겠다는 계획이다. 체류형 관광을 확대해 지역 경제 활성화를 도모한다는 구상이다.
충주·제천·단양을 연결하는 호수 관광벨트 조성 방안도 포함됐다. 충북도가 유람선을 인수해 3개 시·군이 공동 운영하는 방식으로 관광을 활성화하겠다는 내용이다.
이와 함께 북부권에 AI 데이터센터와 기업, 연구개발 기능을 집적하는 AI 밸류체인 구축 계획도 밝혔다. 김 후보는 "데이터와 전력, 인재를 기반으로 AI 산업 기반을 조성하겠다"고 말했다.
이에 맞서 더불어민주당 신용한 후보는 강호축 철도망 완성을 전면에 내세웠다. 신 후보는 이날 서울에서 열린 당 지도부 및 광역단체장 후보 합동 기자회견에 참석해 "강릉에서 목포까지 4시간대 이동이 가능한 고속철도망을 구축하겠다"고 밝혔다.
강호축은 목포에서 익산·조치원·청주공항·제천·원주를 거쳐 강릉까지 연결하는 국가 철도망이다. 기존 경부축 중심 구조를 보완하는 국가균형발전 전략의 핵심으로 평가된다.
신 후보는 "강호축은 단순한 교통망이 아니라 국토의 구조를 바꾸는 사업"이라며 "청주공항 활성화와 충청권 메가시티 완성의 핵심 축이 될 것"이라고 강조했다. 이어 "남북 관계가 개선되면 유라시아 철도와 연결되는 중심축 역할도 가능하다"고 덧붙였다.
민주당은 특히 '집권 여당의 실행력'을 강조했다. 정청래 대표는 "공약은 누구나 낼 수 있지만 실현은 다르다"며 "예산 확보까지 책임지고 추진하겠다"고 말했다.
이번 선거에서는 북부권 개발 전략과 국가 기반 시설 확충 방안을 둘러싼 정책 경쟁이 주요 쟁점으로 부각되고 있다.
baek3413@newspim.com