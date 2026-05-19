[핌in현장] 변우석, '21세기 대군부인' 논란 직접 사과…"죄송하게 생각"

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 넷플릭스 '유재석 캠프'가 제작발표회를 통해 본격적인 출항을 알린 가운데, 출연 배우 변우석이 과거 출연작 논란에 대해 직접 입장을 밝혔다. 변우석은 작품을 둘러싼 역사왜곡 지적에 대해 "그 부분은 정말 죄송하게 생각하고 있다"고 사과하며 고개를 숙였다.

19일 서울 종로구 JW 메리어트 동대문에서 열린 '유재석 캠프' 제작발표회에는 정효민 PD, 이소민 PD, 황윤서 PD를 비롯해 유재석, 이광수, 변우석, 지예은이 참석해 프로그램에 대한 다양한 이야기를 나눴다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 변우석이 19일 오전 서울 종로구 JW 메리어트 동대문 스퀘어 서울에서 열린 넷플릭스 예능 '유재석캠프' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.05.19 ryuchan0925@newspim.com

'유재석 캠프'는 초보 캠프장 유재석과 예측 불가 직원 이광수, 변우석, 지예은이 함께 숙박객들과 어울리며 일상 탈출형 캠핑을 완성해가는 단체 캠프 예능이다. 출연진은 "떠들어 재끼고, 놀아 재끼고, 까불어 재끼는" 유쾌한 콘셉트로 색다른 웃음을 예고했다.

이날 변우석은 출연 계기에 대해 "예전에 재석이 형을 몇 번 만난 적이 있는데, 예능을 한다면 형과 함께하는 프로그램이 좋겠다고 생각했다"며 "팬분들이 제 일상적인 모습을 좋아해주셔서 그런 모습을 보여줄 수 있는 '유재석 캠프'가 잘 맞겠다고 느꼈다"고 말했다.

이어 그는 "무섭고 설레는 마음도 있었지만 도전해보려고 했다"며 예능 합류 소감을 전했다.

하지만 이날 발언 중 가장 큰 관심을 모은 건 출연작 '21세기 대군부인'을 둘러싼 논란에 대한 언급이었다. 해당 작품은 최근 역사왜곡 지적이 제기되며 논란이 된 바 있다.

이에 대해 변우석은 "그 부분은 정말 죄송하게 생각하고 있다"고 짧지만 직접적인 사과 입장을 밝혔다. 이어 그는 "내가 생각하는 인생을 살 때의 모습은 매 순간 최선을 다하자는 것이다. '유재석 캠프'를 촬영할 때도 최선을 다했다"며 "이 작품과 예능을 통해 보여지는 모습은 그 모습 그대로 봐주셨으면 좋겠다"고 덧붙였다.

한편, 오는 26일 공개되는 '유재석 캠프'는 초보 캠프장 유재석과 예측 불가 직원 이광수, 변우석, 지예은이 숙박객들과 떠들어 재끼고, 놀아 재끼고, 까불어 재끼며 일상 탈출을 완성하는 단체 캠프 예능이다.

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