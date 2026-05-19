전북, 군복무 청년 상해보험 확대 '효과'…3년간 934건 지원

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군 장병 의료비 부담 완화·복무 안전망 강화 성과 가시화

자동 가입·중복 보상 기반 청년 체감형 복지정책 운영

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도가 추진 중인 '군복무 청년 상해보험 지원사업'이 군 장병들의 의료비 부담 완화와 안정적인 복무 지원에 실질적인 역할을 하고 있는 것으로 나타났다.

전북자치도는 군 복무 중 발생할 수 있는 사고와 질병으로부터 청년 장병을 보호하기 위해 운영 중인 군복무 청년 상해보험 사업을 통해 최근 3년간 총 934건, 5억5000여만 원 규모의 보험금이 지급됐다고 19일 밝혔다.

전북자치도청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.05.19 lbs0964@newspim.com

군복무 청년 상해보험은 군 생활 중 발생하는 상해와 질병 등을 보장하는 제도로, 전북에 주민등록을 둔 현역병과 상근예비역 약 9900명이 별도 신청 없이 자동 가입된다. 보험료는 도와 시·군이 전액 지원한다.

특히 국방부 병 상해보험이나 개인 실손보험과 관계없이 중복 보상이 가능하도록 설계돼 실질적인 지원 효과를 높였다는 평가다.

보장 항목은 상해와 질병 입원, 수술비, 골절·화상 치료, 정신질환 위로금, 중증질환 진단비 등으로 구성됐다.

도에 따르면 지난 2023년 사업 도입 이후 올해까지 총 4만2900명의 전북 청년이 수혜 대상에 포함됐다.

보험금 지급 건수는 상해입원이 전체의 41.5%로 가장 많았으며, 수술비 20.9%, 질병입원 16.8% 순으로 집계됐다. 도는 군 복무 중 발생하는 부상 치료와 회복 과정에서 제도가 실질적인 지원 기능을 하고 있다고 설명했다.

올해 1분기에도 47명에게 총 129건, 4934만 원 규모의 보험금이 지급됐다. 지역별 지급액은 익산시가 1397만 원으로 가장 많았고, 전주시 1122만 원, 군산시 572만 원 순으로 나타났다.

도는 앞으로 전북지방병무청과 협력해 병역판정검사 대상자를 중심으로 현장 홍보를 강화하고, 보험 가입 대상과 보장 내용, 청구 절차 등을 적극 안내할 계획이다.

조윤정 과장은 "군복무 청년 상해보험은 청년 장병들이 안심하고 국방의 의무를 수행할 수 있도록 돕는 안전망 역할을 하고 있다"며 "청년과 가족들의 부담을 덜 수 있도록 체감형 지원 정책을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com