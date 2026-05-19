프레스티지바이오파마IDC, 토르 테라퓨틱스와 항체신약 공동연구

AI 핵심 요약beta
- 프레스티지바이오파마IDC가 19일 토르 테라퓨틱스와 암 악액질 치료 후보물질 공동연구 협약을 체결했다
- IDC는 항체신약 후보물질의 안전성·유효성 검증을 위해 세포주 개발·RCB 구축·성과 평가·기술이전을 전담한다
- 암 악액질은 체중 감소·근육 소실 등을 유발하지만 근본 치료제가 부족한 영역으로 IDC는 후보물질의 후속 개발 지원에 나선다
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 프레스티지바이오파마의 자회사 프레스티지바이오파마IDC(이하 IDC)가 토르 테라퓨틱스와 암 악액질(Cancer Cachexia) 치료 후보물질 개발을 위한 공동연구 협약을 체결했다고 19일 밝혔다.
이번 공동연구는 토르 테라퓨틱스가 개발 중인 신규 항체신약 후보물질의 안전성 및 유효성 검증을 목표로 한다. IDC는 ▲생산 세포주 개발 ▲연구용 세포은행(RCB) 구축 및 이전 ▲연구 성과 평가 ▲기술 이전 협력 등 초기 연구개발의 핵심 과정을 전담 수행한다.
세포주 개발과 RCB 구축은 항체신약 후보물질의 품질·안정성·개발 가능성을 확인하는 필수 단계다. 초기 연구 기반의 완성도가 이후 비임상 및 임상 연구의 속도와 성공률에 영향을 미친다.
암 악액질은 암 환자에게 급격한 체중 감소, 근육 소실, 식욕 저하 등을 유발하는 암 관련 합병증이다. 항암 치료의 지속성과 환자 생존율에 직접적인 영향을 미치지만 근본적인 치료제가 부족한 분야다.
강태흥 IDC 신약개발본부장은 "IDC가 보유한 항체 및 세포주 개발 역량을 외부 파트너사의 항체신약 후보물질 개발에 적용하는 협력 사례"라며 "신약 후보물질이 원활하게 후속 개발로 이어질 수 있도록 최선의 역할을 다하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com