호남권 민주진보교육감 후보 공동공약 발표…교육격차 해소·지역상생 교육 전환 제시

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지역대학 육성·교육복지 확대 통한 공공교육 강화 추진

민주시민교육·기후생태교육 기반 호남형 교육체계 구축

[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 천=뉴스핌] 고종승 기자 = 천호성 전북·장관호 전남광주 교육감후보가 19일 공동교육공약을 발표하고 교육의 공공성과 평등성 회복, 지역과 함께 성장하는 교육체계 구축을 추진하겠다고 밝혔다.

두 후보는 이날 '호남권 민주진보교육감 후보 공동교육공약'을 통해 수도권과 지방 간 교육격차와 사회 양극화, 기후위기 등에 대응하기 위해 경쟁 중심 교육체계를 협력과 성장 중심으로 전환하겠다는 구상을 제시했다.

호남권 민주진보교육감 후보가 19일 공동공약을 발표했다.[사진=천호성 캠프]2026.05.19 gojongwin@newspim.com

후보들은 모든 학생에게 공정한 출발선을 보장하고 부모의 경제적·사회적 배경이 교육 결과를 좌우하지 않도록 국가와 지역의 교육 책임을 강화하겠다고 강조했다.

또 보편적 교육복지 실현과 함께 지역소멸 위기에 대응하기 위한 지역대학 육성 및 지역인재 정착 정책도 추진하겠다고 밝혔다.

세부 공약으로는 호남권 학생이 지역대학에 진학할 경우 등록금 면제를 추진하고, 입시와 취업 과정에서 지역인재 할당제를 확대하는 방안이 포함됐다. 교사와 공무원 선발시험 가산점 부여 등을 통해 지역 내 정착 기반도 강화하겠다는 계획이다.

이와 함께 동학농민혁명과 5·18 민주화운동, 촛불항쟁 등 호남의 역사적 자산과 문화예술 전통을 활용한 민주시민교육과 문화예술교육 확대 방안도 제시했다.

학생 진로 지원을 위해서는 지방정부와 연계한 '호남권 진로종합센터'를 구축해 진로체험과 취업, 창업 지원을 연계하고 지역 자원을 활용한 교육 프로그램도 확대할 계획이다.

또 생태환경교육과 탄소중립 교육을 강화해 기후위기에 대응하는 시민 역량을 키우고, 학생과 학부모의 학교 운영 참여 확대를 통해 학교자치도 강화하겠다고 밝혔다.

천호성·장관호 후보는 "인권과 정의를 지켜온 호남 정신을 바탕으로 학생과 학부모, 교직원, 지역사회가 함께 성장하는 행복한 학교를 만들겠다"고 말했다.

gojongwin@newspim.com