이상이 기세 무섭다…'사냥개들2'→'취사병' 흥행 질주

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 이상이의 상승세가 심상치 않다.

이상이는 2026년 누구보다 행복한 한 해를 보내고 있다. 먼저, 이상이는 주연작 넷플릭스 시리즈 '사냥개들' 시즌2에서 홍우진 역으로 짜릿한 맨손 액션을 선보였고 공개 2주차에 넷플릭스 글로벌 톱10 비영어 쇼 1위를 기록하는 기염을 토해냈다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 이상이. [사진=초록뱀엔터테인먼트] 2026.05.19 moonddo00@newspim.com

이상이가 네일 국가 자격증을 취득, 손톱뿐만 아니라 마음 또한 어루만지며 남녀노소에게 호감형 올라운더임을 재증명했던 tvN '보검 매직컬'은 7주 연속 2049 타깃 시청률 전채널 동시간대 1위 기록부터 글로벌 데이터베이스 IMDB 평점 9.5점이라는 압도적 수치까지 더하며 시즌2 제작이 확정된 바 있다.

여기에 이상이가 4중대장 황석호 대위 역으로 특별 출연해 힘을 더하고 있는 티빙 오리지널 '취사병 전설이 되다'의 시청률은 연일 고공 행진, 지난 18일 방송된 3회는 닐슨코리아 전국 유료플랫폼 가입 가구 기준 시청률 7.2%를 돌파하며 흥행을 이어가고 있다. 그야말로 이상이가 곧 '흥행보증수표'라고 해도 과언이 아닌 셈이다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 이상이. [사진=초록뱀엔터테인먼트] 2026.05.19 moonddo00@newspim.com

이상이의 소속사 초록뱀엔터테인먼트는 이에 힘입어 그의 '취사병 전설이 되다' 포스터 촬영 현장이 담긴 미공개 비하인드컷을 공개했다. 공개된 사진 속 이상이는 천연덕스러움과 카리스마를 오가는 황석호에게 오롯이 녹아들어 촬영에 집중하고 있다.

특히 포즈를 취하는 이상이의 듬직한 피지컬과 팔근육은 단연 눈에 띄었고, 커피잔이나 그라인더를 들거나, 석호의 트레이드마크인 선글라스를 착용한 이상이의 모습은 미소를 자아낸다. 드라마부터 예능까지 장르불문 자신의 역할에 최선을 다하며 가열찬 흥행 가도를 달리고 있는 이상이가 보여줄 앞으로의 활약에 기대가 모인다.

한편, 티빙 오리지널 '취사병 전설이 되다'는 매주 월, 화요일 오후 8시 50분 티빙과 tvN에서 공개된다.

moonddo00@newspim.com