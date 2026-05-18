한국전파진흥협회, '2026년 전업 크리에이터 육성 사업' 참가팀 모집

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

'창창 프로젝트', 사업화와 수익 다변화 등을 지원하기 위해 60팀 모집

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 한국전파진흥협회는 방송미디어통신위원회 지원을 받아 '2026년 전업 크리에이터 육성 사업' 참가팀을 오는 6월 8일까지 모집한다고 18일 밝혔다.

[이미지=한국전파진흥협회]

이번 사업은 성장 가능성을 갖춘 크리에이터를 대상으로 콘텐츠 제작 역량을 기반으로 한 사업화와 수익 다변화를 지원하기 위해 추진된다. 광고·마케팅·커머스 등 산업 전반으로 활동 영역을 확대하고 안정적인 수익 기반을 마련할 수 있도록 지원하는 것이 목적이다.

한국전파진흥협회는 방송미디어통신위원회와 함께 지난 2022년부터 2025년까지 전업 크리에이터미디어 육성 사업을 운영하며 총 200개 팀을 지원해왔다. 올해는 채널 성장 중심 지원에서 나아가 기업 협업, 신규 플랫폼 진출, 오리지널 콘텐츠 제작 등 실질적인 사업화 지원 중심으로 사업을 확대·개편했다.

지원 대상은 온라인 동영상 플랫폼 채널을 운영 중인 크리에이터다. 최근 6개월 이내 영상 10개 이상 업로드 및 구독자 수 1만 명 이상 조건을 충족하면 지원할 수 있다.

협회는 프로젝트 적합성, 참가자 전문성, 참여 의지 등을 종합 평가해 총 60개 팀을 선정할 계획이다. 선정된 팀은 약 5개월간 커머스, 플랫폼, 콘텐츠 등 3개 부문 가운데 창작자 특성과 성장 방향에 맞춘 프로그램을 지원받는다.

커머스 부문은 기업 협업 기반의 부가 수익 창출과 자체 상품 개발·판매 등을 지원한다. 올해는 LG유플러스, 한샘, G마켓, 모두투어, 넥스트증권 등이 참여한다.

플랫폼 부문은 유튜브 쇼핑, 틱톡, 샤오홍슈 등 플랫폼 기업과 협력해 유통 채널 다각화와 플랫폼 기능 활용을 지원한다.

콘텐츠 부문은 콘텐츠 경쟁력 강화가 필요한 영세 크리에이터를 대상으로 팀당 약 500만 원 규모의 오리지널 콘텐츠 제작비를 지원한다.

이와 함께 모든 참가팀에는 전문가 성장 컨설팅, 네트워킹 행사, 제작 스튜디오 및 장비, 편집·AI 제작도구 등 제작 인프라가 제공된다. 사업 기간 동안 기업 및 플랫폼 관계자, 분야별 전문가와의 협업 기회도 지원할 예정이다.

한국전파진흥협회 관계자는 "창의적인 크리에이터들이 안정적인 수익 기반을 확보하고 다양한 산업과 연계된 전업 크리에이터로 성장할 수 있도록 지원할 계획"이라고 말했다.

사업 관련 세부 내용은 한국전파진흥협회 및 크리에이터미디어 콤플렉스 누리집에서 확인할 수 있다.

whitss@newspim.com