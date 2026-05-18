함양군, 양파 수출 확대 협약 체결…가격 안정화 전략 모색

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생산량 증가 가격 하락 우려 해소

대만 중심으로 2000t 수출 계획

[함양=뉴스핌] 정철윤 기자 = 양파 가격 약세가 이어지는 가운데 경남 함양군이 수출 확대를 통해 수급 안정에 나섰다.

함양군은 18일 함양농협 본점에서 NH농협무역, 함양농협과 함양 양파 수출 확대를 위한 3자 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

양상호 경남 함양군수 권한대행(가운데)이 18일 함양농협 본점 2층 회의실에서 NH농협무역, 함양농협과 체결한 양파 수출 확대를 위한 3자 업무협약서를 선보이고 있다.[사진=함양군] 2026.05.18

협약식에는 양상호 함양군수 권한대행, 이재호 NH농협무역 대표이사, 강선욱 함양농협 조합장 등이 참석했다.

협약에 따라 세 기관은 함양산 농산물 수출 확대, 수출 마케팅과 유통망 공동 구축, 함양 양파 수출 물량 확대, 신규 해외시장 개척 등을 추진한다.

올해 양파 재배면적은 지난해와 비슷하지만, 기상 여건 영향으로 생산량은 늘어날 것으로 예상된다. 함양군은 내수 중심의 유통 구조에서 벗어나 해외시장으로 물량을 분산해 가격 안정을 도모할 계획이다.

올해 함양 양파 수출 계획 물량은 2000톤, 금액으로는 11억3000만 원 규모다. 군은 양파 수확이 본격화하는 6월부터 대만 등을 중심으로 수출에 나설 예정이다.

양상호 함양군수 권한대행은 "생산량 증가에 따른 가격 하락 우려에 선제적으로 대응하기 위한 수급 안정 대책"이라며 "해외마케팅과 판로 확대를 통해 농가 소득 안정과 함양 농산물 경쟁력 강화에 힘쓰겠다"고 말했다.

yun0114@newspim.com