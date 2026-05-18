"비수기에 OEM은 독"...쿠쿠·신일 소형가전, 고정비 부담에 실적 부진

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쿠쿠 1분기 영업익 전년 比 20%↓...적자 이어간 신일전자

업계 관계자 "소형가전 계절적 특성...수요 줄어든 영향"

OEM 비중 높아...비수기에 되려 고정비 부담으로 작용

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 계절적 비수기 영향으로 쿠쿠와 신일전자 등 소형가전업계의 1분기 실적이 부진한 것으로 나타났다. 여기에 OEM(주문자위탁생산) 중심 사업 구조에 따른 낮은 수익성이 겹치면서 실적 악화를 키웠다는 분석이 나온다.

◆ "선풍기를 미리 살 필요 없지"...쿠쿠·신일, 비수기에 동반 영업익 감소

18일 업계에 따르면 쿠쿠, 신일전자의 올해 1분기 실적이 부진하는 모습을 보였다. 높은 매출 비중을 차지하는 선풍기, 히터에 대한 수요가 줄어든 탓으로 해석된다.

쿠쿠홀딩스의 지난 1분기 연결 기준 매출액은 2326억9904만원으로, 2242억4240만원을 기록했던 1년 전에 비해 소폭 상승했다. 하지만 영업이익은 동기간 275억7307만원에서 219억8196만원으로 20.36%(55억9111만원) 쪼그라들었다.

신일전자의 매출액은 지난 1분기 333억8119만원으로, 전년 동기(317억2324만원) 대비 약 5% 늘었다. 하지만 지난해(-7억5433만원)에 이어 올해 1분기에도 2억4736만원의 영업손실을 기록했다.

계절적 특성에 따른 수요 감소가 두 회사의 수익성 악화로 이어졌다. 소형가전업계는 전체 매출에서 선풍기와 동절기 제품의 비중이 높다 보니, 두 제품군에 대한 수요가 적은 1분기는 대표적인 비수기로 꼽힌다.

신일전자의 지난 1분기 보고서에도 "계절 상품이 차지하는 비중이 연간 매출액의 78%이상을 차지한다"며 "계절상품의 특성상 연간 지속적인 매출이 발생하지는 않는다"고 명시됐다.

업계 관계자는 "선풍기, 제습기는 여름 전에 수요가 집중되고 가습기 등은 겨울 직전에 판매가 늘어나는 등 소형가전업계 매출은 계절적 특성을 강하게 띤다"며 "1분기는 계절상 봄이기 때문에 연중 가장 실적이 저조한 시기"라고 말했다.

◆ "판매량 적을 때는 되려 고정비 부담"...수익성 악화에 한 몫한 OEM

소형가전업계가 OEM 방식을 채택한 것이 수익성 악화로 이어졌다는 분석도 나온다. 투자 비용을 절감하는 효과를 얻을 수 있지만, 비수기에는 되레 고정비 부담을 늘릴 수 있다는 설명이다.

쿠쿠와 신일전자는 전체 매출에서 OEM 제품 수입 비율이 높은 회사로 꼽힌다. 특히 신일전자는 전체 매출에서 약 85%가 중국발 OEM 제품에서 발생한다.

비록 OEM 방식은 연구개발(R&D) 비용 부담을 줄이고 신제품 출시 기간을 단축할 수 있다는 장점이 있지만, 자체 제조 대비 마진이 낮아 수익성 개선에는 한계가 있다는 지적이 나온다. 업계 관계자는 "OEM 구조는 비용 효율성과 수익성 측면에서 양면성을 지닌다"며 "특히 계절 가전은 비수기 매출 공백이 큰 만큼 1분기에는 판매관리비 부담이 상대적으로 커지며 수익성 저하로 이어질 수 있다"고 말했다.

stpoemseok@newspim.com