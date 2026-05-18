제9회 강원장애인생활체전 18일 개막...17개 종목 2565명 참가

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[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원특별자치도 양대 체전 중 하나인 제19회 강원특별자치도장애인생활체육대회가 18일 동해시에서 문을 열었다.

도에 따르면 18~20일까지 열리는 이번 대회는 당구, 사이클, 한궁, 탁구 등 17개 종목에서 선수와 임원 2565명이 참가해 수준 높은 기량을 선보인다.

제19회 강원장애인생활체육대회.[사진=동해시] 2026.05.18 onemoregive@newspim.com

개막식이 열리는 동해체육관 앞 광장에서는 7개 종목을 체험할 수 있는 부스가 마련되며 체력인증센터에서도 일반 관람객들이 즐길 수 있는 다양한 프로그램이 진행된다.

개회식은 이날 오후 4시 20분부터 6시까지 진행된다. 인기 가수 강진과 강혜연의 축하공연을 시작으로 선수단 입장, 개회선언과 환영사, 축사 등의 공식 일정이 이어진다.

동해시는 대회 기간 참가 선수단과 임원에게 무릉별유천지, 천곡황금박쥐동굴, 무릉계곡, 도째비골 스카이밸리 등 주요 관광지에 무료로 입장할 수 있는 혜택을 제공한다. 참가자들은 대회 ID카드를 통해 무료 입장이 가능하다.

이들의 주요 관광지 무료 입장은 대회와 연계한 관광 활성화 및 지역 경제에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대되고 있다.

심규언 동해시장은 "이번 대회가 장애인 생활체육의 활성화와 함께 모든 선수들이 하나 되어 즐기는 화합의 축제가 되길 바란다"며 "참가 선수들이 안전하게 경기에 임할 수 있도록 대회 운영에 최선을 다하겠다"고 말했다.

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