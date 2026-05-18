삼척시, 여름철 자연재해 대책 시행

AI 핵심 요약beta
- 삼척시가 18일 여름철 자연재해 대응대책을 시행했다
- 근덕면·가곡면 위험지역 2곳을 새로 발굴했다
- 위험지역은 25곳으로 늘어났고 점검도 강화한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 삼척시가 여름철 태풍과 호우 등 자연재해에 대비하기 위한 본격적인 대책을 시행한다고 18일 밝혔다.
시는 최근 인명피해가 우려되는 지역에 대해 종합 조사를 실시해 근덕면과 가곡면의 위험 지역 2곳을 신규 발굴했다.
이에 따라 삼척시가 관리하는 인명피해 위험지역은 급경사지, 산사태 취약지역, 침수 위험도로 등 총 25개소로 늘어났으며, 각 지역에 대한 전담 관리자를 지정하고 현장 점검을 강화할 예정이다.
주민 참여형 훈련과 국민행동요령 교육도 시행되고 있다. 이번 훈련에는 삼척시, 강원특별자치도, 산림청, 경찰, 소방, 풍곡리 주민들이 참여해 대피 경로를 숙지하고 민관 협력 체계를 점검했다.
김순향 재난안전과장은 "여름철 자연재난의 피해를 최소화하기 위해서는 철저한 사전 대비와 신속한 대피가 중요하다"며 "위험 지역에 대한 예찰 활동을 강화하고 체계적인 대응 시스템을 운영해 시민들이 안전한 여름을 보낼 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com