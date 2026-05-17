[부고] 문병삼(한국자산관리공사 기획조정실장)씨 장인상

▲ 김영태(향년 89세)씨 별세, 김미화·김동철 (창민테크 전무)·김미선·김미진(성산4호 클라운지 지역장)·김미라씨 부친상, 조용건(㈜유승 대표)·공대성(군북정비 대표)·문병삼(한국자산관리공사 기획조정실장)씨 장인상, 조인성(㈜아크로맷 대표)·조소영(에이프릴바이오)씨 외조부상
=별세: 16일 오후 10시
=빈소: 사천시 농협장례식장 301호
=발인: 19일 오전 6시
=장지: 경남 고성군 고실 선영
=연락처: 055-852-0004
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▲ 김영태(향년 89세)씨 별세, 김미화·김동철 (창민테크 전무)·김미선·김미진(성산4호 클라운지 지역장)·김미라씨 부친상, 조용건(㈜유승 대표)·공대성(군북정비 대표)·문병삼(한국자산관리공사 기획조정실장)씨 장인상, 조인성(㈜아크로맷 대표)·조소영(에이프릴바이오)씨 외조부상
=별세: 16일 오후 10시
=빈소: 사천시 농협장례식장 301호
=발인: 19일 오전 6시
=장지: 경남 고성군 고실 선영
=연락처: 055-852-0004
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