크래프톤 '서브노티카 2', 출시 12시간 만에 200만 장 판매

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

스팀 글로벌 최고 매출 게임 1위 유지 중

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 크래프톤의 크리에이티브 스튜디오 언노운 월즈가 개발한 '서브노티카 2'가 15일 얼리 액세스 출시 12시간 만에 누적 판매 200만 장을 달성했다.

스팀, 에픽게임즈 스토어, 엑스박스 플랫폼 합산 기준 최고 동시 접속자 수는 65만 1000명이다. 스팀 단일 플랫폼 기준으로는 46만 7000명이 동시에 접속했으며 현재 스팀 글로벌 최고 매출 게임 1위를 유지 중이다.

크래프톤의 크리에이티브 스튜디오 언노운 월즈가 개발한 '서브노티카 2'가 15일 얼리 액세스 출시 12시간 만에 누적 판매 200만 장을 달성했다. [사진= 크래프톤]

이는 2018년 정식 출시된 전작 '서브노티카'의 역대 최고 동시 접속자 수 약 5만 1000명 대비 약 9배에 달한다.

스팀 사용자 평가는 '매우 긍정적'을 기록했다. 사용자 리뷰에서는 언리얼 엔진 5 기반의 수중 그래픽, 시리즈 최초의 4인 협동 멀티플레이, 생존 및 크래프팅 시스템 등이 호평을 받았다.

스트리밍 플랫폼에서도 높은 인기를 보였다. 트위치 최고 동시 시청자 수는 41만 3000명으로 전 카테고리 1위를 차지했다. 유튜브 라이브에서는 10만9000명, 네이버 치지직에서는 1만4000명의 최고 동시 시청자 수를 기록했다.

서브노티카 2는 다른 외계 행성을 배경으로 미지의 생태계를 구현했으며, 시리즈 최초로 최대 4인 협동 모드를 도입했다. 현재 스팀, 에픽게임즈 스토어, 엑스박스 시리즈 X|S에서 서비스 중이다.

origin@newspim.com