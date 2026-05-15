전남 동·서부권 '통합시대' 포럼 출범…민형배 '시민정부'에 호응

AI 핵심 요약beta
- 민형배 후보 중심으로 15일 정책 공론화가 본격화했다.
- 서부권 서민포럼과 동부권 여수포럼이 잇따라 출범했다.
- 두 포럼은 지역현안을 모아 통합 100일 계획에 반영하겠다했다.
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[광주·무안=뉴스핌] 박진형 기자 = 민형배 더불어민주당 전남광주통합특별시장 후보를 중심으로 정책 공론화 움직임이 펼쳐지고 있다.
15일 전남광주 대전환 선대위에 따르면 전남 목포·무안 등 서부권 시민사회단체는 전날 '통합시대 서부권 민생포럼'(서민포럼)을 결성했다.
서민포럼은 장석웅 전 전남교육감·윤소하 전 국회의원·유인숙 대불산단 경영자협의회장이 공동대표를, 나광국 전남도의원이 집행위원장을 맡아 이끌고 있다.
이어 이날에는 여수·순천 등 동부권 단체가 '통합시대 여수포럼'(여수포럼)을 창립했다.
이들 포럼은 민 후보를 초청해 지역별 핵심 현안을 다뤘다. 주청사 위치부터 의과대학 유치와 공공의료, 군 공항 이전과 공항 활성화, 여수국가산단 대전환 등 다양한 주제가 테이블에 올랐다.
조만간 이번 논의 결과를 정리해 분야별 후속 간담회를 이어갈 예정이다. 민 후보의 첫 결재 안건이 될 '통합 100일 긴급 실행 계획'에 지역 현안이 담길 수 있도록 노력할 방침이다.
민 후보는 "통합특별시는 통치가 아니라 자치의 시대로 나아가는 과정"이라며 "시민이 방향을 정하면 특별시 행정은 그 결정을 뒷받침하는 역할을 해야 한다"고 강조했다.
이어 "행정이 정책을 만들고 시민이 의견을 내는 시대가 아니라 시민이 구체적인 실행 방안을 제안하고 공무원은 숙의와 실행을 지원하는 구조로 바뀌어야 한다"고 덧붙였다.
bless4ya@newspim.com