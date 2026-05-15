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[마감시황] 코스피 8000 찍고 6% 급락…외국인·기관 차익 매도 8조 던졌다

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  • 코스피가 15일 장중 8000선 돌파 후 급락해 7493.18로 마감했다
  • 외국인·기관 매도에 사이드카가 발동되고 시총 상위·코스닥 종목도 동반 하락했다
  • 증권가는 단기 급등에 따른 과열과 금리 상승 우려를 급락 원인으로 보며 하락 추세 전환은 아니라고 분석했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

외국인·기관 동반 매도에 삼성전자 8.61%·SK하이닉스 7.66%↓
개인 8조 순매수에도 역부족…코스피 매도 사이드카 발동
증권가 "속도 부담 따른 조정…하락 추세 전환은 아냐"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 코스피가 장중 사상 처음으로 8000선을 돌파했지만 외국인과 기관의 대규모 차익실현 매물에 밀려 6% 넘게 급락 마감했다. 장중 매도 사이드카까지 발동되며 시장 변동성이 급격히 확대됐다.

15일 한국거래소에 따르면 이날 코스피 지수는 전 거래일 대비 488.23포인트(6.12%) 내린 7493.18에 거래를 마쳤다. 지수는 장 초반 8046.78까지 치솟으며 사상 처음으로 8000선을 넘어섰지만 이후 급격히 방향을 틀며 7400선대로 밀려났다.

수급별로는 개인이 8조3658억원어치를 순매수했지만 외국인과 기관이 각각 6조3072억원, 2조2623억원어치를 순매도하며 지수를 끌어내렸다.

[서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 15일 오후 코스피가 전장 종가보다 488.23 포인트(6.12%) 하락하며 7493.18로, 코스닥은 61.27 포인트(5.14%) 하락한 1129.82로 거래를 마감한 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 서울외환시장에서 원·달러 환율은 전장 대비 10.00원 상승한 1501.00원에 주간거래를 마감했다. 2026.05.15 yym58@newspim.com

이날 오후 1시 28분 49초에는 코스피 시장에서 프로그램 매도호가 일시 효력정지(사이드카)가 발동됐다. 발동 당시 코스피200 선물 가격은 전일 종가(1245.50포인트) 대비 5.09% 하락한 1182.00포인트를 기록했다. 코스피 매도 사이드카가 발동된 것은 지난달 2일 이후 한 달여 만이다.

시가총액 상위 종목도 일제히 약세를 보였다. 삼성전자(-8.61%), SK하이닉스(-7.66%), SK스퀘어(-6.23%), 삼성전자우(-7.38%), 현대차(-1.69%), LG에너지솔루션(-5.66%), 삼성전기(-1.37%), 두산에너빌리티(-5.38%), HD현대중공업(-4.62%), 삼성바이오로직스(-2.07%) 등이 하락 마감했다.

코스닥도 큰 폭으로 하락했다. 코스닥 지수는 전 거래일보다 61.27포인트(5.14%) 내린 1129.82에 거래를 마쳤다. 외국인이 3700억원 어치 사들이는 가운데 개인과 기관이 각각 1589억원, 1597억원 어치를 팔아치웠다.

코스닥 시장에서는 알테오젠(-4.16%), 에코프로비엠(-8.85%), 에코프로(-9.21%), 레인보우로보틱스(-3.69%), 코오롱티슈진(-2.36%), 삼천당제약(-4.20%), 리노공업(-11.56%), 리가켐바이오(-2.30%), HLB(-2.44%), 에이비엘바이오(-5.02%) 등이 동반 하락했다.

증권가는 이번 급락이 단기 급등에 따른 과열 부담과 금리 상승 우려가 동시에 작용한 결과라고 분석한다. 한지영 키움증권 연구원은 "지수 상승 속도의 문제가 가장 크다"며 "7000피에서 8000피까지 8거래일밖에 안 걸렸었고, 그 과정에서 반도체와 자동차 2개 업종만 코스피 성과를 상회할 정도로 쏠림현상이 극심하다 보니 시장에서는 미국 금리, 전쟁 노이즈를 빌미 삼아 속도 조절 작업에 들어간 듯하다"고 설명했다.

이경민·정해창 대신증권 연구원은 "단기 급등에 따른 과열 부담과 상승 피로 누적 상황에서 금리 인상 경계 심리 강화와 이로 인한 채권금리 레벨업이 하락 반전, 낙폭 확대의 트리거로 작용한 것"이라며 "1분기 실적 시즌 종료로 실적 기대가 정점을 통과했다는 점도 단기 차익실현 심리를 자극했다"고 말했다.

이들은 "코스피 8000선은 라운드 지수대이자 선행 주가수익비율(PER) 8배 수준으로, 동 지수대 돌파·안착까지는 시간이 필요할 수 있다"면서도 "실적 전망 상향 조정은 유효하고 선행 PER 8배 이하라는 밸류에이션 매력이 여전한 상황에서 하락 추세로 반전은 아니라고 판단한다"고 덧붙였다.

한편 이날 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 전 거래일(1491.0)보다 9.8원 오른 1500.8원에 마감했다. 장중 환율이 1500원을 웃돈 것은 지난 4월 7일 이후 처음이다.

rkgml925@newspim.com

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李대통령 지지율 61%[한국갤럽] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령 국정 지지율이 직전 조사보다 소폭 하락해 60%대 초반을 기록했다는 여론조사 결과가 15일 나왔다. 한국갤럽이 지난 12∼14일 전국 만 18세 이상 유권자 1011명을 대상으로 이 대통령의 직무수행에 관한 의견을 물은 결과 '잘하고 있다'는 응답은 61%로 집계됐다. 2주 전 조사 대비 3%포인트(p) 하락했다. 이재명 대통령이 14일 청와대 여민관에서 33차 수석보좌관회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. [사진=청와대] 반면 '잘못하고 있다'는 응답은 28%로 직전 조사 대비 2%p 올랐다. '의견 유보'는 11%로 집계됐다. 직무수행 긍정 평가 이유로는 '경제·민생'(26%)이 가장 높았다. 뒤이어 '외교'(10%), '전반적으로 잘한다'(7%) 순이었다. 부정평가 이유는 '과도한 복지·민생지원금', '도덕성 문제·본인 재판 회피'가 각각 10%로 가장 높았다. 뒤이어 '경제·민생·고환율'(9%), '전반적으로 잘못한다'(8%) 순이었다. 한국갤럽은 "2주 전과 비교하면 부정 평가 이유에서 도덕성 관련 지적이 늘었다"며 "이는 여당이 추진하는 윤석열 정권 조작 수사·기소 특검에 공소 취소 권한 부여 공방 영향으로 보인다"고 분석했다. 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 45%, 국민의힘이 23%를 기록했다. 민주당은 직전 조사 대비 1%p 떨어진 반면 국민의힘은 2%p 올랐다. 조국혁신당은 2%, 개혁신당은 4%, 진보당은 1%의 지지도를 기록했다. 무당층 응답자는 24%로 집계됐다. 특히 민주당이 추진 중인 이른바 '조작기소 특검법'에 이 대통령 재판을 무효화할 수 있는 공소 취소 권한을 부여하는 것과 관련해서는 반대 의견이 더 많았다. '공소 취소 권한을 부여해야 한다'는 응답은 27%, '부여해선 안 된다'는 응답은 44%로 집계됐다. 의견 유보는 28%였다. 이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-05-15 11:06
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이정후 '인사이드 더 파크 홈런' [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 미국 메이저리그 샌프란시스코의 이정후가 '절진 더비' 마지막 날 빅리그 데뷔 첫 인사이드 더 파크 홈런을 기록했다. 김혜성도 중요한 타점을 올리며 팀 승리에 기여했다.  LA다저스는 15일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 유니클로 필드 앳 다저스타디움에서 열린 2026 메이저리그 샌프란시스코 자이언츠전에서 5-2로 이겼다. 다저스는 지구 라이벌 샌프란시스코를 꺾고 4연전 시리즈에서 2연패 후 2연승을 거두고 균형을 맞췄다. 26승 18패로 샌디에이고(25승 18패)를 제치고 내셔널리그 서부지구 1위를 탈환했다. [로스앤젤레스 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=이정후가 15일(한국시간) MLB 다저스와 원정 경기 5회초 인사이드 파크 홈런을 기록하고 포효하고 있다. 2026.5.15. psoq1337@newspim.com 다저스는 1회말 선두 타자로 나온 스미스가 랜던 룹의 4구째 싱커를 밀어쳐 우중간 담장을 넘기는 솔로 홈런을 터뜨렸다. 스미스의 생애 첫 리드오프 홈런. 2회말 김혜성은 1사 2, 3루에서 첫 타석을 맞은 그는 룹의 초구 싱커를 노려 중전 적시타를 찍었다. 3루 주자 맥스 먼시가 홈을 밟으며 2-0이 됐다. 김혜성의 시즌 타점은 1개 늘었고, 타율도 0.268에서 0.274로 올라갔다. 두 번째 타석인 4회말 2사 2루 상황에서는 높은 패스트볼에 헛스윙 삼진을 당하며 아쉬움을 남겼다. 샌프란시스코 리드오프 이정후는 1회 첫 타석에서는 2루 땅볼로 김혜성에게 잡혔다. 3회 두 번째 타석에서는 몸에 맞는 공으로 출루했지만 후속 타선이 이어가지 못했다. [로스앤젤레스 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=김혜성이 15일(한국시간) MLB 샌프란시스코와 홈 경기 2회말 적시타를 때리고 있다. 2026.5.15. psoq1337@newspim.com 팀이 0-2로 뒤진 5회초 2사 1루에서 이정후는 볼카운트 0-2에서 에밋 시핸의 94.8마일 포심을 밀어쳐 좌익선 쪽으로 날카로운 타구를 보냈다. 타구는 펜스를 맞고 굴절됐고, 좌익수 에르난데스가 처리 과정에서 공을 뒤로 흘렸다. 1루 주자가 먼저 홈을 밟는 동안 이정후는 2루, 3루를 거쳐 멈추지 않고 홈까지 질주했다. 헤드퍼스트 슬라이딩후 포효했다. 메이저리그 데뷔 이후 첫 인사이드 더 파크 홈런이자 시즌 3호 홈런이었다. 스코어는 단숨에 2-2. 다저스는 6회말 2사 2, 3루에서 김혜성 타석에서 대타 알렉스 콜이 투입됐다. 콜은 우전 적시타로 주자 두 명을 모두 불러들이며 4-2를 만들었다. 이어 미겔 로하스의 적시타까지 더해 점수는 5-2로 벌어졌다. 이정후는 8회초 무사 1루에서 알렉스 베시아와 9구 승부를 펼쳤지만 중견수 뜬공으로 잡혀 이날 3타수 1안타 2타점 1득점으로 타율은 0.267로 소폭 올랐다. psoq1337@newspim.com 2026-05-15 14:24

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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