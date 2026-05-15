주담대 변동금리 오른다...4월 코픽스 0.08%p↑

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은행연합회, 4월 COFIX 2.89%…전월 대비 0.08%포인트 상승

[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 은행권 변동형 주택담보대출 금리 기준이 되는 코픽스(COFIX·자금조달비용지수) 지수가 상승했다.

전국은행연합회는 15일 지난 4월 기준 신규취급액 기준 COFIX가 2.89%로 전월 대비 0.08%포인트 올랐다고 밝혔다. 3월 코픽스는 전달 대비 0.01%포인트 내렸으나, 4월 들어 다시 상승한 것이다.

[자료= 은행연합회]

같은 기간 잔액 기준 코픽스는 2.87%로 전월 대비 0.02%포인트, 신잔액 기준 코픽스는 2.49%로 전월 대비 0.04%포인트 각각 상승했다.

코픽스는 농협, 신한, 우리, SC제일, 하나, 기업, 국민, 한국씨티은행 등 국내 8개 은행이 조달한 자금의 가중평균금리다. 은행이 실제 취급한 예·적금, 은행채 등 수신상품 금리 변동을 반영해 산출된다.

신규취급액 기준과 잔액 기준 코픽스에는 정기예금, 정기적금, 상호부금, 주택부금, 양도성예금증서, 환매조건부채권매도, 표지어음매출, 금융채 등이 포함된다. 신 잔액 기준 코픽스는 이에 더해 기타 예수금, 기타 차입금, 결제성자금 등을 추가로 포함한다.

잔액 기준과 신 잔액 기준 코픽스는 시장금리 변동이 서서히 반영되는 특징이 있다. 반면 신규취급액 기준 코픽스는 해당월 신규 조달 자금을 대상으로 산출되기 때문에 시장금리 변동이 상대적으로 빠르게 반영된다. 최근 4주간 공시된 단기 코픽스(계약만기 3개월물)는 2.76%에서 2.82% 사이에서 움직였다.

romeok@newspim.com