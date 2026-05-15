이원택 "김관영 정치적 책임 여전…거짓선동 주장 중단해야"

AI 핵심 요약beta
- 이원택 후보 측이 15일 김관영 후보 책임론을 제기했다
- 특검 불기소와 별개로 정치적·도덕적 책임은 남았다고 했다
- 도민 앞에서 책임 있는 태도를 보이라고 촉구했다
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전북도 비상근무·청사 통제 사실 인정 놓고 공방 지속
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 이원택 만주당 전북도지사 후보 측이 15일 김관영 후보의 내란 방조 의혹 관련 특검 불기소 결정과 별개로 정치적·도덕적 책임은 여전히 남아 있다고 주장했다.
이 후보 측은 이날 입장문을 통해 "김관영 후보가 헌정 위기 상황에서 지방정부 책임자로 보여준 판단과 대응에 대해 문제를 제기해 온 것은 도민을 대표한 정치적 책무"라고 밝혔다.
이어 "행정문서와 국회 제출 자료, 당시 브리핑 영상과 보도, 관계자 증언 등을 바탕으로 사실관계를 검증하는 것은 선출직 공직자에게 주어진 책임"이라고 강조했다.
이 후보 측은 특히 2차 특검의 불기소 결정서에 전북도청의 강화된 청사 방호 유지와 출입 제한 지시 이행, 준예산 대응 논의, 비상근무 1호 발령 문자 발송 등이 적시됐다고 주장했다.
또 "혐의없음 결정이 정치적 책임까지 면제하는 것은 아니다"며 "행정안전부 지시를 거부했던 다른 지방자치단체 사례와 비교하면 김 후보 대응은 분명한 차이가 있었다"고 지적했다.
이어 "사법적 판단과 정치적 책임은 별개"라며 "김 후보는 사실에 근거한 문제 제기를 거짓선동으로 몰아가고 있다"고 비판했다.
이 후보 측은 "거짓선동과 궤변정치를 중단하고 도민 앞에 책임 있는 태도를 보여야 한다"고 덧붙였다.
lbs0964@newspim.com