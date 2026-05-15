김영록 전남지사 "헌법 개헌 무산, 역사가 기록할 것"

AI 핵심 요약beta
- 전남도가 15일 전남도청 앞에서 5·18민주화운동 46주년 기념식을 개최했다
- 김영록 지사는 추념사에서 5월 정신과 헌법 명문화 필요성을 강조하며 국회 무산 사태를 비판했다
- 전남도는 남도 오월 문화제와 음악회·사진전·역사기행 등 5·18 기념 행사를 이어갈 계획이라고 밝혔다
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[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도가 15일 도청 김영랑문 앞 광장에서 '제46주년 5·18민주화운동 기념식'을 개최했다고 밝혔다.
이날 기념식은 '오월의 꽃, 오늘의 빛'이라는 슬로건 아래 열렸다. 김영록 전남도지사, 김태균 전남도의회 의장, 황성환 전남도교육감 권한대행을 비롯해 국회의원, 양관석 전남 5·18 기념행사위원장, 오월 단체 관계자 등 400여명이 참석했다.
김 지사는 추념사에서 "1980년 5월, 우리 전남 도민들은 살아서 돌아가지 못할 것을 알면서도 광주에서 벌어진 학살과 만행에 분노해 현장으로 달려갔다"며 "광주의 5월은 곧 전남의 5월이었고, 우리 모두의 5월이었다"고 말했다.
그러면서 "1987년 개헌 이후 39년 만에 찾아온 천금 같은 기회가 국회 표결조차 이뤄지지 못한 채 무산됐다"며 "5·18이 한낱 정쟁의 도구란 말이냐며 우리는 묻지 않을 수 없다"고 말했다.
또한 "역사는 시대의 흐름을 거스른 오점이 누구 이름 위에 남을 것인지 똑똑히 기록할 것"이라며 "오월 정신을 대한민국 최고 규범인 헌법에 명문화하는 일에 도민들께서도 끝까지 함께 힘을 모아달라"고 당부했다.
전남도는 오는 16일 나주 빛가람호수공원에서 열리는 '남도 오월 문화제'를 비롯해 5·18 음악회, 사진 공모전, 민주시민 역사기행 등 기념 행사를 이어갈 계획이다.
ej7648@newspim.com