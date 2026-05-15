김태균 전남도의장, 5·18 기념식 참석 "대동정신으로 통합 완성"

AI 핵심 요약beta
- 김태균 전남도의회 의장이 15일 도청서 5·18 46주년 기념식에 참석해 희생정신을 기렸다
- 김 의장은 5·18 영령과 유가족에게 경의를 표하고 민주화 운동이 오늘날 민주주의 토대라 강조했다
- 그는 5월 정신을 현실 정치와 행정에 실천하고 광주·전남 행정통합으로 대동정신을 구현하겠다고 밝혔다
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[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 김태균 전남도의회 의장이 5·18민주화운동 기념일을 앞두고 숭고한 희생 정신을 기렸다.
15일 전남도의회에 따르면 김 의장은 이날 도청에서 열린 5·18민주화운동 46주년 기념식에 참석했다.
김 의장은 추념사를 통해 "오늘 우리는 5·18민주화운동 46주년을 맞아 아픔 속에서도 피어나 시대를 밝힌 '오월의 꽃'을 기억하고 그 정신이 '오늘의 빛'으로 이어지고 있음을 가슴에 새기기 위해 이 자리에 모였다"고 말했다.
이어 "민주주의를 위해 헌신하신 5·18 영령들의 숭고한 희생 앞에 깊이 머리 숙여 경의를 표하며 긴 세월 아픔을 견뎌오신 유가족 여러분께 진심 어린 위로의 말씀을 드린다"고 전했다.
그는 "1980년 5월 전남에서 울려 퍼진 민주화의 외침은 침묵을 강요받던 시대를 깨우며 민주화의 거대한 흐름을 이끌어낸 역사적 분수령이었다"며 "그날의 희생과 연대는 오늘날 대한민국 민주주의의 토대이자 정의와 진실을 향해 나아가는 살아있는 이정표"이라고 했다.
특히 "5월 정신을 현실 정치와 행정, 그리고 일상의 삶 속에서 실천하는 것이야 말로 오늘날 우리에게 주어진 시대적 책무"이라며 "전남과 광주가 함께 추진하고 있는 행정통합은 공동체의 미래를 함께 열어가는 '대동정신'과 맞닿아 있다"고 덧붙였다.
또 "대립이 아닌 동행, 배제가 아닌 포용의 원칙 위에서 전남과 광주가 하나의 생활·경제·문화공동체로 거듭날 때 비로소 5월의 대동정신은 오늘의 현실 속에서 다시 살아 숨 쉬게 될 것"이라며 "전라남도의회는 경쟁과 분열을 넘어 통합을 향한 연대와 상생의 정신을 되살려 나가기 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
ej7648@newspim.com